Balapur Laddu Auction Live 2025 : భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలంపాట. ఇక్కడి లంబోదరుడి చేతిలో ఉండే లడ్డు వేలం పాటతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం సర్వత్రా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 31 ఏళ్లుగా ఇక్కడ లడ్డూ వేలంపాట కొనసాగుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో లడ్డూ వేలంపాటలు ఉన్నప్పటికి ఇక్కడి వేలంపాట తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. ప్రతి ఏటా లడ్డూ ధర పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదు. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 1994 లో 450 రూపాయలతో మొదలైన లడ్డూ వేలం రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వందల, వేలు దాటి రికార్డు స్థాయిలో లక్షలు పలుకుతోంది. సుమారు 20 మంది స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య జరిగే ఈ వేలంపాటలో నువ్వా నేనా అన్నట్లు జరుగుతుంది. లడ్డూ వేలంపాట ద్వారా వచ్చే నగదును ఉత్సవ సమితి గ్రామాభివృద్ది కోసం ఖర్చు చేస్తుండటం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. ఇప్పటి వరకు కోటి 64 లక్షల 87 వేల 970లు ఖర్చు చేసినట్లు ఉత్సవ సమితి వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరంలానే ఈ ఏడాది కూడా బాలాపూర్​ లడ్డూ వేలం పాట జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

