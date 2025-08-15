LIVE : రాజ్​భవన్​లో 'ఎట్​ హోం' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AT HOME AT RAJ BHAVAN

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2025 at 5:32 PM IST

At Home at Raj Bhavan in Hyderabad : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజ్​భవన్​లో 'ఎట్ హోం' కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ ఆహ్వానం మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, పలువురు ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు ఈ  కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఏటా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున రాష్ట్రంలోని ప్రముఖులను గవర్నర్ రాజ్​భవన్​కు ఆహ్వానించి తేనీటి విందు ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు రాజ్​భవన్​కు వచ్చారు. వీరందరికి తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. రాజకీయ నేతలు రానున్న నేపథ్యంలో రాజ్​భవన్​ దారిలో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ రాజ్​భవన్​లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. ప్రజలందరికి 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 79వ స్వాంతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను గోల్కొండ కోట సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు.  

AT HOME AT RAJ BHAVANTENETI VINDU IN RAJ BHAVANరాజ్​భవన్​లో తేనేటీ విందుAT HOME AT RAJ BHAVAN

