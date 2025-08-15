LIVE : రాజ్భవన్లో 'ఎట్ హోం' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AT HOME AT RAJ BHAVAN
Published : August 15, 2025 at 5:32 PM IST
At Home at Raj Bhavan in Hyderabad : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజ్భవన్లో 'ఎట్ హోం' కార్యక్రమం జరుగుతోంది. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఆహ్వానం మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, పలువురు ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఏటా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున రాష్ట్రంలోని ప్రముఖులను గవర్నర్ రాజ్భవన్కు ఆహ్వానించి తేనీటి విందు ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు రాజ్భవన్కు వచ్చారు. వీరందరికి తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. రాజకీయ నేతలు రానున్న నేపథ్యంలో రాజ్భవన్ దారిలో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ రాజ్భవన్లో జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేశారు. ప్రజలందరికి 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 79వ స్వాంతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను గోల్కొండ కోట సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించారు.