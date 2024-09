Argument Between YSRCP and Alliance Leaders in GVMC Meeting : విశాఖ మహానగర పాలక సంస్థ (Greater Visakha Municipal Corporation) కౌన్సిల్ సమావేశంలో వైఎస్సార్​సీపీ కార్పొరేటర్‌ బాణాల శ్రీనివాస్‌ నోటి దురుసు తోపులాటకు దారి తీసింది. వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు, కూటమి నేతలు ఒకరిపై మరొకరు దాడి చేసుకునే వరకు వెళ్లారు. సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న జనసేన కార్పొరేటర్‌ పీతల మూర్తియాదవ్‌ను వైఎస్సార్​సీపీ కార్పొరేటర్‌ బాణాల శ్రీనివాస్‌ క్రిమినల్‌ అంటూ దూషించారు. దీంతో బాణాలు శ్రీనివాస్ మూర్తియాదవ్​కు క్షమాపణ చెప్పాలని కూటమి కార్పొరేట్లరు పట్టు బట్టారు. మేయర్ పోడియంను కూటమి కార్పొరేటర్లు చుట్టుముట్టారు. మూర్తి యాదవ్​ని క్రిమినల్ అని సంభోదించినందుకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని పొడియం దగ్గరే బైఠాయించారు. ఈ క్రమంలో ఇరు వర్గాల నేతల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. వైఎస్సార్​సీపీ కార్పొరేటర్లు జైన్, పీవీ సురేష్, కూటమి కార్పొరేటర్లు మూర్తి యాదవ్, బొమ్మిడి రమణ, లేళ్ల కొటేశ్వరరావు మధ్య తోపులాట జరిగింది.