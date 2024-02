వాలంటీర్ల సమావేశంలో వైసీపీ నేతలు- ఇరు పార్టీల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం

Argument Between YCP Then TDP Leaders in Volunteer Meeting: నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గం 19వ డివిజన్ సచివాలయంలో నిర్వహించిన వాలంటీర్ల సమావేశం వివాదాలకు దారి తీసింది. సచివాలయ ఆవరణలో వైసీపీ నేతలు సమావేశాలు ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ తెలుగుదేశం నేత మదన్ కుమార్ నిలదీశారు. వాలంటీర్ల సమావేశంలో వైసీపీ నేతలు పాల్గొనడంపై టీడీపీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ అరాచకాలు రోజురోజుకు మితిమీరిపోతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో వాలంటీర్లతో అనుకూలంగా పనిచేయించుకునేందుకే ఈ సమావేశం నిర్వహించారని టీడీపీ నేతలు మండిపడ్డారు.

ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రలోభాలు, భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా వాలంటీర్ల ఫోన్లను సైతం లాక్కొని మరీ ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నారని మదన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలిచేందుకు వైఎస్సార్సీపీ వాలంటీర్లను ఆయుధాలుగా ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోందని తెలిపారు. దీనికి ఓ వాలంటీర్ అభ్యంతరం తెలియజేయడంతో అతనిని గెంటేశారని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఇరు పార్టీల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ ఘటనపై వైసీపీ శ్రేణులు పోలీసులకు, తెలుగుదేశం నేతలు ఆర్డీవోకు ఫిర్యాదు చేశారు.