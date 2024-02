Argument between Incharge Tahsildar and VRAs: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం తహసీల్దార్ కార్యాలయం (Tahsildar Office in Dharmavaram) లో ఇంఛార్జ్ తహసీల్దార్ ఈశ్వరయ్య, వీఆర్ఏల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.

వీఆర్​ఏలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: తహసీల్దార్ ఈశ్వరయ్య వీఆర్​ఏలను అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు. భోజనం వడ్డించేందుకు వీఆర్ఏలు రావడంలేదని అంతు చూస్తానంటూ వారిని (Incharge Tahsildar Threats to VRAs) బెదిరించారు. దీంతో వీఆర్​ఏ సంఘం నాయకుడు రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో వీఆర్ఏలు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చేరుకుని ఇంఛార్జ్​ తహసీల్దార్ ఈశ్వరయ్య (Incharge Tahsildar Iswaraiah) తో వాగ్వాదానికి దిగారు. టీ, భోజనం, సిగరెట్లు తేవాలని వేధిస్తూ తమను బానిసల్లా చూస్తున్నారని వీఆర్​ఏలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనను కొందరు ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయడంతో వీడియో వైరల్​గా మారింది. జిల్లా రెవెన్యూ ఉన్నతాధికారులు (District Revenue Officers) స్పందించి ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.