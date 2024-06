అన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణం - తుపాకీతో కాల్చుకుని ఏఆర్‌ మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య - AR woman constable shoots herself

AR Woman Constable Shoots herself With Gun in Annamayya District : అన్నమయ్య జిల్లాలో ఏఆర్ మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. రాయచోటి ఎస్పీ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న వేదవతి ఈరోజు మధ్యాహ్నం తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గన్నుపేలిన శబ్దం రావడంతో అక్కడే ఉన్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఆమె గదిలోకి వెళ్లి చూడగా వేదవతి విగతా జీవిగా పడి ఉన్నారు. వెంటనే ఆమెను రాయచోటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మృతి చెందడంతో పోస్టుమార్టం కోసం తీసుకెళ్లారు. మృతురాలు చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరుకు చెందిన వారుగా పోలీసులు తెలిపారు. కోచింగ్‌ సెంటర్‌లో ఫ్యాకల్టీగా ఉన్న దస్తగిరితో 2016లో ప్రేమ వివాహం జరిగింది.

వేదవతి చిత్తూరులో కానిస్టేబుల్​గా పనిచేస్తూ సంవత్సర క్రితం బదిలీపై అన్నమయ్య జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ప్రస్తుతం దస్తగిరితో కలిసి వేదవతి రాయచోటి పట్టణంలోని రాజీవ్ స్వగృహకు పక్కనగల ఇందిరమ్మ కాలనీలో నివాసం ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఈరోజు మధ్యాహ్నం సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్న వేదవతి గన్నుతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కుటుంబంలో తలెత్తిన కలహాలే కారణమని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిన్న(శనివారం) రాత్రి భార్యాభర్తల మధ్య ఇంట్లో గొడవ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై రాయచోటి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.