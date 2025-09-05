LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా జీపీవోలకు నియామక పత్రాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - GPO APPOINTMENT LETTERS
Published : September 5, 2025 at 6:50 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 7:22 PM IST
GPO Appointment letters from CM Revanth Reddy in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని రవీంద్రభారతిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన చేతులమీదుగా గ్రామ పాలన అధికారులకు నియామక పత్రాలు అందజేత కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఈ గ్రామ పాలన అధికారుల నియామకంతో రెవెన్యూ సేవలు రాష్ట్రంలో మెరుగుపడనున్నాయి. గ్రామపాలన అధికారులుగా 5,106 మంది అర్హత సాధించారు. గత ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు తాము చెప్పినట్లు వినలేదన్న అక్కసుతో వీఆర్వో, వీఆర్ఏ వ్యవస్థలను రద్దుచేశారని ఆ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సామాన్యులకు రెవెన్యూ సేవలు దూరమయ్యాయని, రాష్ట్రంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న భూ సమస్యల పరిష్కారానికి శ్రీకారం చుట్టామని వివరించారు. రెవెన్యూ, సర్వే విభాగానికి మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉండటంతో ఆ విభాగాన్ని కూడా బలోపేతం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రిజిస్ట్రేషన్లకు సర్వే పటం తప్పనిసరి చేస్తున్న నేపథ్యంలో వచ్చే నెల అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి మొదటి విడతలో శిక్షణ పొందిన 7 వేల మంది లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు.
