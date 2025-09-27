LIVE : గూప్-1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాల అందజేత కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - APPOINTMENT LETTER GROUP1
Published : September 27, 2025 at 6:29 PM IST
Appointment Letter Ceremony of Group-1 Candidates : గూప్-1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాల అందజేత కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే గ్రూప్-1 విజేతలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి నియామకపత్రాలు అందజేస్తారు. శిల్పకళా వేదికలో కొలువుల పండుగ పేరిట గ్రూప్-1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్ర అందజేత కార్యక్రమాన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. గ్రూప్-1 పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను టీజీపీఎస్సీ ఇటీవల ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం గ్రూప్-1పై సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై బుధవారం స్టే ఇవ్వడంతో తుది ఫలితాల వెల్లడికి మార్గం సుగమం అయింది. డివిజన్ బెంచ్ తీర్పు వెలువడిన తర్వాత టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్ బుర్రా వెంకటేశం ఆధ్వర్యంలోని బోర్డు సమావేశమై, ఫలితాలు వెల్లడించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్ధరాత్రి వరకు కసరత్తు చేసి తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించింది. మొత్తంగా 562 గ్రూప్-1 ఉద్యోగాలకు నియామకాలు చేపట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి గ్రూప్-1 ఉద్యోగాల ప్రక్రియ ఇదే కావడం విశేషం. కొలువుల పండుగ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.