Appointment Letter Ceremony of Group-1 Candidates : గూప్‌-1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాల అందజేత కార్యక్రమంలో రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే గ్రూప్‌-1 విజేతలకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నియామకపత్రాలు అందజేస్తారు. శిల్పకళా వేదికలో కొలువుల పండుగ పేరిట గ్రూప్-1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్ర అందజేత కార్యక్రమాన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. గ్రూప్‌-1 పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను టీజీపీఎస్సీ ఇటీవల ప్రకటించింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం గ్రూప్​-1పై సింగిల్​ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై బుధవారం స్టే ఇవ్వడంతో తుది ఫలితాల వెల్లడికి మార్గం సుగమం అయింది. డివిజన్​ బెంచ్​ తీర్పు వెలువడిన తర్వాత టీజీపీఎస్సీ ఛైర్మన్​ బుర్రా వెంకటేశం ఆధ్వర్యంలోని బోర్డు సమావేశమై, ఫలితాలు వెల్లడించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అర్ధరాత్రి వరకు కసరత్తు చేసి తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించింది. మొత్తంగా 562 గ్రూప్​-1 ఉద్యోగాలకు నియామకాలు చేపట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి గ్రూప్​-1 ఉద్యోగాల ప్రక్రియ ఇదే కావడం విశేషం. కొలువుల పండుగ కార్యక్రమంలో సీఎంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. 

CM REVANTH REDDYKOLUVULA PANDUGAగ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు నియామకపత్రాలుAPPOINTMENT LETTER GROUP1

