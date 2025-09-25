LIVE: డీఎస్సీ విజేతలకు నిమాయకపత్రాలు అందజేత - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP MEGA DSC APPOINTMENT LETTERS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 4:42 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 5:13 PM IST

DSC Appointment Letters Distribution Program Live: అమరావతిలో మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు నియామక పత్రాల అందజేత ఘనంగా జరిగింది. సచివాలయం సమీపంలోని ప్రాంగణంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ నియామక పత్రాలు అందజేశారు. మొత్తం 15,941 మందికి నియామక పత్రాలు ఇచ్చారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగ వాతావరణంలో పాల్గొన్నారు. “డీఎస్సీ అంటే చంద్రబాబు, చంద్రబాబు అంటే డీఎస్సీ” అంటూ అభ్యర్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సీఎంగా చంద్రబాబు ఇప్పటి వరకు 14 డీఎస్సీలు నిర్వహించి సుమారు రెండు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించారు. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ ఫలించి, మెగా డీఎస్సీ విజేతలు సంతోషంలో మునిగిపోయారు. జగన్ హయాంలో డీఎస్సీ మోసమని చెప్పిన అభ్యర్థులు, ఇప్పుడు కల నెరవేరిందని గర్వంగా పేర్కొన్నారు. పండుగ వాతావరణంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. అభ్యర్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉత్సాహంగా హాజరై చప్పట్లతో నాయకులను స్వాగతించారు. ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఇప్పుడు చూద్దాం. 

