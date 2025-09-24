LIVE : 5వ రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL SESSION LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 10:19 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Sessions LIVE: నేడు శాసనమండలి 5వ రోజు సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళవారం శాసన మండలిలో బుద్ధప్రసాద్ అధ్యక్షతన అసెంబ్లీ కమిటీ హాలులో ఎథిక్స్ కమిటీ భేటీ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. జీతభత్యాలు తీసుకుంటూ అసెంబ్లీకి రాకపోవడాన్ని ఎలా చూడాలని అంశంపై చర్చ జరిపారు. సౌకర్యాలన్నీ అనుభవిస్తూ బాధ్యత విస్మరణపై చర్చలు తీసుకోవాలని నిర్ణియించారు. నైతిక ప్రవర్తన ప్రాధాన్యత పెంచడంలో ఎథిక్స్ కమిటీ నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషిస్తుందని బుద్ధప్రసాద్ అన్నారు. వచ్చే సమావేశం నాటికి వివరాలు కమిటీ ముందుంచాలని మండలి బుద్ధప్రసాద్ ఆదేశించిన విషయం విదితమే. అసెంబ్లీ సెక్రెటరీ జనరల్ ప్రసన్నకుమార్ను మండలి బుద్ధప్రసాద్ ఆదేశించారు. మహిళల పట్ల అనుచితంగా మాట్లాడుతుంటే సుమోటోగా తీసుకోవాలని కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. సభ్యుల భాష, మహిళల పట్ల గౌరవభావం ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒప్పందం చేసుకొన్న కంపెనీలే ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నాయని శాసనమండలిలో విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.