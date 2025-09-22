LIVE : మూడోరోజు శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL SESSION LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 10:18 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Session Day 3 LIVE : నేడు శాసనమండలి మూడో రోజు సమావేశంలో వ్యవసాయ రంగంపై కీలక చర్చ జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవసాయ రంగంపై కీలక ప్రకటన చేశారు. మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయ స్వామి ఎస్సీ వర్గీకరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఎక్సైజ్ శాఖ చట్టసవరణ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. వీటితో పాటు మైదాన ప్రాంతాల్లోని గిరిజన గ్రామాలు, రాష్ట్రంలో గ్రంథాలయాలపై చర్చ జరిగింది. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల శాసనమండలిలో జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రకటన చేశారు. మంత్రులు ప్రశ్నోత్తరాల్లో పలు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. రెండో రోజు శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ రీయంబర్స్మెంట్, రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పార్కులు, పశు సంవర్థక శాఖలో ఖాళీలు, రాజోలు నియోజకవర్గంలో కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుతం మీకోసం మూడో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం.