LIVE : 8వ రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 10:16 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council LIVE : ఎనిమిదో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు వాడీవేడీగా కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం ప్రశ్నోత్తరాలు, సూపర్-6 అమలుపై మండలిలో చర్చ తర్వాత సభను కొద్దిసేపు ఛైర్మన్ వాయిదా వేశారు. మధ్యాహ్నం 1.40 గంటలకు తిరిగి సమావేశమైన తర్వాత వ్యవసాయరంగంపై లఘు చర్చ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం అధికారిక కార్యక్రమానికి ప్రొటోకాల్ ప్రకారం మండలి ఛైర్మన్కు ఆహ్వాన పత్రికలో చోటు కల్పించడం లేదని దీనిపై నిరసన తెలుపుతున్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు పేర్కొన్నారు. ఛైర్మన్కు జరిగిన అవమానంపై సభా నాయకుడు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ పోడియం చుట్టుముట్టారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం ఛైర్మన్ను ఆహ్వానించకపోవడం పొరపాటని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అంగీకరించారు. గందరగోళ పరిస్థితుల మధ్య సభ నిర్వహణ సాధ్యం కాకపోవడంతో ఛైర్మన్ వాయిదా వేశారు. తర్వాత తిరిగి సమావేశమైనా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు సహకరించకపోవడంతో నేటికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు సాయంత్రం 4.15 గంటలకు ఛైర్మన్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మీకోసం శాసనండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం.