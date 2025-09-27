LIVE: 8వ రోజు వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 10:08 AM IST
AP Legislative Assembly Sessions 8th day Live: అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. అసెంబ్లీలో నేడు సూపర్ సిక్స్ - సూపర్ హిట్ పై జరిగే లఘు చర్చకు సీఎం చంద్రబాబు సమాధానం ఇస్తున్నారు. రాజోలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గైనకాలజిస్ట్ పోస్టులు, నెల్లూరు - ముంబై జాతీయ రహదారి అనుసంధానం, గోదావరి నదిలో జల కాలుష్యం, సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో అక్రమ తవ్వకాలు, అన్నదాత సుఖీభవ పథకంపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. గృహ నిర్మాణం కోసం కొత్త లేఔట్లు, ఏపీఎండీసీ బాండ్లు, చీరాల నియోజకవర్గంలో తీర ప్రాంత పర్యాటకం, ఆర్ అండ్ బీ భూముల ఆక్రమణ, ఫిష్ ఆంధ్ర విక్రయ కేంద్రాల ప్రశ్నలపై చర్చించనున్నారు. శాసనమండలిలో వ్యవసాయ రంగంపై లఘు చర్చ కొనసాగనుంది. మెగా డీఎస్సీపై శాసన మండలిలో లఘు చర్చ చేపట్టనున్నారు. అమరావతిలో సంస్థలకు భూముల కేటాయింపు, దుల్హన్ పథకం, విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం, గిరిజన ప్రజలు సాగు చేసే భూములకు పట్టాలు, శ్రీశైలం డ్యాం భద్రతా చర్యలు తదితర ప్రశ్నలపై మండలిలో చర్చించనున్నారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం.