ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 18, 2025

September 18, 2025

AP Assembly Monsoon Sessions 2025 LIVE : ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి. వారం నుంచి పది రోజుల పాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. 6 బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 20 పైగా అంశాలపై చర్చించేందుకు తెలుగుదేశం ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ-BAC భేటీలో ఎన్ని రోజులు సభ నిర్వహించాలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నాలా చట్టం రద్దుతో పాటు పంచాయితీ రాజ్‌, మున్సిపల్‌ శాఖల చట్టసవరణ బిల్లులు, మోటారు వాహనాల టాక్సేషన్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు, ఎస్సీ వర్గీకరణ, యూనివర్సిటీ చట్ట సవరణ వంటి 6 బిల్లులు ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్, దివ్యాంగుల పింఛన్లు - సదరం సర్టిఫికేట్లు, GST స్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రంపై ఆర్థిక భారం, డిజిటల్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీపై చర్చించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. "ఆడుదాం ఆంధ్ర" అక్రమాలు, రెవెన్యూ భూ సమస్యలు, 22-A భూములు, ఈనాంలు, అసైన్డ్ భూములు వంటి వాటితో పాటు గృహ నిర్మాణం, రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు, పరిశ్రమల స్థాపన - ఉద్యోగాల కల్పన, రబీలో ధాన్యం సేకరణ – నిధుల చెల్లింపు, మార్కెట్లో ప్రభుత్వ జోక్యం, విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు, పెండింగ్‌ బిల్లుల బకాయిల చెల్లింపు వంటి మొత్తం 22 అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 
