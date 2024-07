AP Govt Steps Taken to Bring Virendra Kumar from SaudiArabia : ఏజెంట్ చేతిలో మోసపోయి సౌదీ అరేబియాలో ఎడారి జీవితం గడుపుతున్న కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన సరేళ్ల వీరేంద్రకుమార్ తల్లిదండ్రులను కొత్తపేట ఆర్డీవో పరామర్శించారు. ఇసుకపూడిలో బాధితుడి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. భారత రాయబార కార్యాలయం ద్వారా వీరేంద్రకుమార్​ను ఇంటికి తీసుకువచ్చి అప్పగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. జిల్లా కలెక్టర్ వి.మహేష్ కుమార్ ఆదేశాలతో తాను వచ్చినట్లు ఆర్డీవో వెల్లడించారు. వీరేంద్రను దేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోందని ఆర్డీవో వివరించారు. మంత్రి లోకేశ్​ సైతం స్పందించి బాధితుడిని క్షేమంగా రాష్ట్రానికి రప్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.

కొద్ది రోజుల క్రితం ఖతార్​లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానన్న నకిలీ ఏజెంట్​ మాటలు నమ్మి మోసపోయానని వీరేంద్రకుమార్​ ఎక్స్​ వేదికగా వీడియో పోస్ట్​ చేశారు. ఈ విషయం పత్రికలు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో విసృతంగా ప్రచారం కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. కేంద్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రరాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించినట్లు తెలుస్తోంది.