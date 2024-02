AP Director of Prosecution Post Cancelled by the High Court : రాష్ట్ర డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ ప్రాసిక్యూషన్స్‌(DOP)గా ఉన్న సుదర్శన్‌రెడ్డి నియామకాన్నిహైకోర్టు రద్దు చేసింది. నాలుగు నెలల్లో నిబంధనల ప్రకారం కొత్త నియామకం చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అప్పటి వరకు సుదర్శన్ రెడ్డి తాత్కాలికంగా కొనసాగవచ్చని న్యాయస్థానం తెలిపింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సుదర్శన్‌రెడ్డిని ప్రాసిక్యూషన్ డైరక్టర్‌గా నియమించారని అదనపు డైరెక్టర్ రామకోటేశ్వరరావు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. రాజకీయ నేతను ప్రాసిక్యూషన్ డైరక్టర్‌గా నియమించారని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. నిబంధనల ప్రకారం పిటిషనర్​గా ఉన్న రామకోటేశ్వరరావు ప్రాసిక్యూషన్ డైరక్టర్‌గా అర్హులని కోర్టుకు తెలిపారు.

అదేవిధంగా అన్నమయ్య జిల్లా గాలివీడు మండల పరిషత్‌ అధ్యక్షుడి(MPP)గా సుదర్శన్‌రెడ్డి పని చేస్తున్నారని, ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి ప్రాసిక్యూషన్స్‌ డైరెక్టర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారన్నారు. ఆయన వైఎస్సార్సీపీ పార్టీకీ చెందిన వారనీ రాజకీయాల్లో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారనీ వివరించారు. డీవోపీ నియామకానికి ముందు తాను ఏ పోస్టు నిర్వహిస్తున్నారో చెప్పకుండా గోప్యంగా ఉంచారన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులకు విరుద్ధంగా డీవోపీ నియామకం జరిగిందన్నారు. కావున సుదర్శన్ రెడ్డి నియామకాన్ని రద్దు చేయాలని కోరారు. అయితే నిబంధనల ప్రకారమే డైరక్టర్ నియామకం జరిగిందని ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. ఇరువురి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ప్రాసిక్యూషన్ డైరక్టర్‌గా సుదర్శన్ రెడ్డి నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.