LIVE: విజయనగరం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU VIZIANAGARAM VISIT

CM Chandrababu Vizianagaram Visit: దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చారు. దిల్లీ నుంచి నేరుగా విశాఖపట్నం చేరుకున్న ఆయన, అక్కడి నుంచి విజయనగరం జిల్లాలోని గజపతినగరం నియోజకవర్గం దత్తి గ్రామానికి వెళ్లారు. దత్తి గ్రామంలో "పేదల సేవలో" కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం స్వయంగా పాల్గొన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 64.35 శాతం పింఛన్ల పంపిణీ పూర్తయింది. లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దకే సచివాలయ సిబ్బంది వెళ్లి పింఛన్లు అందజేస్తున్నారు. ఈ నెల పింఛన్ల పంపిణీ కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.2,745 కోట్లు విడుదల చేసింది. పింఛన్ల పంపిణీ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి మధ్యాహ్నం పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశమై స్థానిక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. సాయంత్రం అమరావతికి తిరిగి వెళ్లనున్నారు. ఈ పర్యటనలో పేదల సేవ, సంక్షేమ పథకాలపై సీఎం దృష్టి సారించనున్నారు. ప్రస్తుతం విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు పేదల సేవలో కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.  

