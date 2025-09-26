LIVE: 7వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు- ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSION LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:04 AM IST

1 Min Read
AP Assembly Session 7th Day LIVE: నేడు అసెంబ్లీలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ విద్యాశాఖకు సంబంధించిన పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టారు. దీంతోపాటు బార్ కౌన్సిల్​కు చెందిన న్యాయ విద్యా, పరిశోధనకు భారత అంతర్జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయ బిల్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్​ విశ్వ విద్యాలయాల చట్ట సవరణతో పాటు విశ్వవిద్యాలయాల సవరణ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు. మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ నాలా చట్టం రద్దు బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​ వేతన సవరణ చట్టం, వస్తువులు సేవల పన్ను సవరణల బిల్లులను సభలో పెట్టారు. లాజిస్టిక్స్ , ఉపాధి , పరిశ్రమల అంశాలపై లఘు చర్చ నిర్వహించారు. ప్రశ్నోత్తరాలలో భాగంగా గోరంట్లలో నీళ్ల ట్యాంకు, తుంగభద్ర దిగువ కాలువ, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలకు సొంత భవనాలపై సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. డీబీటీ చెల్లింపులు, పాతపట్నంలో నూతన కోర్టు భవనం, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో స్థానికులకు ఉద్యోగాలు, గోదావరి వాటర్ గ్రిడ్ పనుల ప్రశ్నలపై చర్చ జరిపారు. పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలు, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం, జల వనరుల శాఖ భూముల ఆక్రమణలపై సభ్యుల ప్రశ్నోత్తరాలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

