Published : September 25, 2025 at 10:12 AM IST

AP Assembly Session 6th Day LIVE : నేడు శాసనసభలో శాంతి భద్రతలపై చర్చ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమాధానం చెప్తున్నారు. సభలో మంత్రి నారాయణ పురపాలక శాఖకు సంబంధించిన చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. శాసనసభలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు నౌక నిర్మాణ పరిశ్రమలు, అటవీ భూమి నుండి కావలి అటవీ గ్రామాలను డీ రిజర్వ్ చేయుట, రాష్ట్రంలో పింఛన్లపై జరుగుతున్నాయి. విశాఖపట్నంలోని రాసాలమ్మ కాలనీని 22 ఏ భూముల కింద చేర్చుట, నిరుద్యోగ భృతి, కోవూరు నియోజకవర్గంలోని కాలువల మీద ఉన్న వంతెనలు, దర్జీలకు ఉపాధి అవకాశాలు తదితర ప్రశ్నలు సమాధానాలు సంబంధిత సభ్యులు తెలిపారు. బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్ లోని పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, భూ పరిమితి చట్టం కింద సేకరించిన భూమి తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆరో రోజైన నేడు శాసనసభలో జరుగుతున్న సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

