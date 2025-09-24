LIVE : 5వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASSEMBLY SESSION 5TH DAY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 10:12 AM IST
AP Assembly Session 5th Day LIVE : అసెంబ్లీ 5వ రోజు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మంగళవారం శాసనసభలో ఎస్సీ వర్గీకరణ సవరణ బిల్లుకు రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. ఉప కులాల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ సవరణ బిల్లును సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయులు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. పత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు, పామర్రు ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్ రాజా, మడకశిర ఎమ్మెల్యే రాజు ఈ బిల్లుపై మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా రాష్ట్రమంతా దళితులు ఆనందంగా ఉన్నారని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. వర్గీకరణ దేశ వ్యాప్తంగా మొదటి సారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు పరిచిన ఘనత చంద్రబాబుది అని అన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ తరవాత DSCలో ఎస్సీలోని అన్ని కులాలకు ఉద్యోగాలు రావటం సంతోషకరమని తెలిపారు. గత ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎస్సీ వర్గీకరణ అసంభవమని తేల్చారని, చంద్రబాబు మాత్రం అమలు చేసి చూపారని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.