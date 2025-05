Updated : May 23, 2025 at 7:25 PM IST

Published : May 23, 2025 at 6:32 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

AP, Telangana Civil Supplies Ministers Meeting : హైదరాబాద్​లోని ఎర్రమంజిల్‌ సివిల్ సప్లైస్​ భవన్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాల పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రులు కీలక సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులు ఉత్తమ్​కుమార్‌ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతున్నారు. అంతకు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోళ్లు, మద్దతు ధర చెల్లింపులు, పంట నిల్వ, రవాణా, మిల్లింగ్ వంటి అంశాలపై చర్చించారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల మధ్య పరస్పర సహకారం, పౌరసరఫరాల సంబంధిత అంశాలపై మంత్రులు దీర్ఘకాలం చర్చించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతరం ఒప్పందం ప్రకారం హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్‌లోని భవనం ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్‌కు కేటాయించారు. 2017 సెప్టెంబర్ నుంచి ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్‌ కార్యాలయం విజయవాడ కేంద్రంగా సేవలు అందిస్తోంది. ఇటీవల తెలంగాణ పండించిన ధాన్యాన్ని మంత్రి ఉత్తమ్​కుమార్ రెడ్డి ఫిలిప్పిన్​ దేశానికి ఎగుమతి చేయించారు. సముద్ర మార్గం ద్వారా కాకినాడ నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇరువురు మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం.. AP, Telangana Civil Supplies Ministers Meeting : హైదరాబాద్​లోని ఎర్రమంజిల్‌ సివిల్ సప్లైస్​ భవన్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాల పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రులు కీలక సమావేశం కొనసాగుతోంది. ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులు ఉత్తమ్​కుమార్‌ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతున్నారు. అంతకు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోళ్లు, మద్దతు ధర చెల్లింపులు, పంట నిల్వ, రవాణా, మిల్లింగ్ వంటి అంశాలపై చర్చించారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల మధ్య పరస్పర సహకారం, పౌరసరఫరాల సంబంధిత అంశాలపై మంత్రులు దీర్ఘకాలం చర్చించారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతరం ఒప్పందం ప్రకారం హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్‌లోని భవనం ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్‌కు కేటాయించారు. 2017 సెప్టెంబర్ నుంచి ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్‌ కార్యాలయం విజయవాడ కేంద్రంగా సేవలు అందిస్తోంది. ఇటీవల తెలంగాణ పండించిన ధాన్యాన్ని మంత్రి ఉత్తమ్​కుమార్ రెడ్డి ఫిలిప్పిన్​ దేశానికి ఎగుమతి చేయించారు. సముద్ర మార్గం ద్వారా కాకినాడ నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇరువురు మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం..

