బంగారు నగల కోసం వృద్ధురాలి హత్య- పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన కుటుంబీకులు

Murdered an Old Woman For Gold Jewellery: బంగారు నగల కోసం ఒక కిరాతకుడు వృద్ధురాలిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన నెల్లూరు జిల్లా తలుపూరుపాడు గ్రామంలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వృద్ధురాలి మనవడు షేక్‌బాబు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అదే గ్రామానికి చెందిన షేక్‌ మస్తాన్‌సాహెబ్‌, మస్తాన్‌బీ దంపతులు. వీరికి నలుగురు కుమారులు, వారు వేర్వేరు గ్రామాల్లో ఉన్నారు. గ్రామంలోని మనవడు షేక్‌ బాబు వారి ఆలనాపాలనా చూస్తున్నారు. ఈ దంపతులకు అరఎకరం పొలం ఉంది. దాంతో వచ్చే ఫలసాయం, పింఛను ఆధారంగా ఆ దంపతులు జీవిస్తున్నారు. అన్సార్‌బాషా అనే వ్యక్తి మస్తాన్‌బీ తొమ్మిది సవర్ల బంగారు నగలపై కన్నేసిన వాటిని కాజేయాలని చూశాడు.

పథకం ప్రకారం ఆమె భర్త మస్తాన్‌సాహెబ్‌కు శనివారం రాత్రి మద్యం సీసా ఇచ్చి తాగాలని ప్రోత్సహించాడు. దాంతో ఆయన మద్యం తాగి మత్తులో మునిగిపోగానే ఇంటిలోకి ప్రవేశించిన అన్సార్‌బాషా మస్తాన్‌బీని హత్య చేసి ఒంటిపై ఉన్న బంగారు నగలు తీసుకుని పారిపోయాడు. మత్తు తగ్గిన తరువాత మస్తాన్‌సాహెబ్‌ ఇంటిలోకి వెళ్లి చూడగా అక్కడ నేలపై పడి ఉన్న తన భార్యను చూసి చుట్టు పక్కల వారికి చెప్పాడు. గ్రామస్థులు వెళ్లి చూడగా మస్తాన్‌బీ మృతదేహం వద్ద వాంతి చేసుకున్న ఆనవాళ్లు ఉండటంతో గుండెపోటుకు గురై ఉంటుందని అందరూ భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఖననం సందర్భంగా మృతదేహానికి స్నానం చేయించేటప్పుడు ఆమె గొంతు భాగంలో గాయాలున్న సంగతి గమనించారు. ఆమె ఒంటిపై ఉండాల్సిన బంగారు నగలు లేకపోవటాన్ని చూసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. పోలీసులు వృద్ధురాలిది హత్యగానే నిర్ధారించి విచారణ చేపడుతున్నామని ఎస్సై కె.నాగార్జునరెడ్డి తెలిపారు.