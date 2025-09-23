LIVE : 4వ రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - - LEGISLATIVE COUNCIL SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Legislative Council Sessions: నేడు శాసనమండలి 4వ రోజు సమావేశాల్లో పరిశ్రమలు -పెట్టుబడులు, విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ అంశంపై చర్చించనున్నారు. అలానే అసెంబ్లీలో వైద్యారోగ్య శాఖపై ప్రభుత్వం కీలక చర్చ చేపట్టనుంది. వైద్యారోగ్య శాఖపై చర్చలో సీఎం చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పనున్నారు. ఇటీవల చనిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు నివాళులర్పిస్తూ సంతాప తీర్మానం చేయనున్నారు. చేత్తో మరుగుదొడ్ల శుభ్రం నిషేధిస్తూ అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయనుంది. పొగాకు, మిరప, మామిడి పంటలకు కనీస మద్దతు ధర, ఆడబిడ్డ నిధి పథకంపై చర్చ జరగనుంది. అలానే ఈ సమావేశాలు ఈ నెల 30 వరకూ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. సుమారు 10 రోజులు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెలలో పలు తేదీల్లో అసెంబ్లీ సెలవు ఉండగా మిగిలిన రోజుల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు సభ జరపనున్నారు. అలానే మూడవ రోజు సమావేశాల్లో మంత్రులు పలు బిల్లులు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం.

For All Latest Updates

TAGGED:

AP LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONSASSEMBLY SESSION DAY 3 LIVEAP LEGISLATIVE COUNCILశాసనమండలి సమావేశాలుLEGISLATIVE COUNCIL SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.