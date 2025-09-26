LIVE: 7వ రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 10:16 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Sessions 7th day Live: నేడు శాసనమండలి 7వ రోజు సమావేశాల్లో సూపర్ సిక్స్, వ్యవసాయ రంగం సమస్యల అంశంపై లఘు చర్చ జరగనుంది. మండలిలో ప్రస్నోత్తరాల్లో భాగంగా మెగా పారిశ్రామిక్ పార్కుల అభివృద్ధి, పించన్ల లబ్ధిదారుల, నిషేదించిన ఔషదాలపై నియంత్రణ, ఎరువుల కొరత, గ్రామీణ, సెమి అర్బన్ ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు చెప్పనున్నారు. అలానే పొగాకు మిర్చి మామిడి రైతులకు మద్దతు ధర, చౌక ధరల దుకాణాలను బలోపేతం చేయటం, అనంతపురం జిల్లాలో ఈ స్టాంపుల కుంభకోణం, పెండింగ్ రెవిన్యూ సమస్యలు , ఎన్టీఆర్ విద్యా సేవ పధక బకాయిల ప్రశ్నలపై చర్చ జరగనుంది. అదే విధంగా అసెంబ్లీలో విద్యా శాఖకు సంబంధించి పలు బిల్లులను మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇంక బార్ కౌన్సిల్కు చెందిన న్యాయ విద్యా, పరిశోధనకు భారత అంతర్జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయ బిల్లును మంత్రి ప్రవేశపెట్టనున్నారు.