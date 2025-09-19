LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL SESSION

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:10 AM IST

Choose ETV Bharat
Andhra Pradesh Legislative Council Session Day 2: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి రెండో రోజు సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలకు ముందు జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ఆర్ధిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ ప్రకటన చేయనున్నారు. మండలిలో ఇవాళ్టి ప్రశ్నోత్తరాల్లో ఉపాధ్యాయుల కారుణ్య నియామకాలు, గ్రూప్ వన్ పరీక్షల్లో అవకతవకలు, పోలవరం నిర్వాసితులకు నష్టపరిహారం, ఇళ్ల స్థలాలు, పురపాలక సంఘాలలో పారిశుద్ధ్య వ్యవస్థ, సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుపై ప్రశ్నలు, సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, క్రైస్తవ మత ప్రచారకుల ఆస్తుల అభివృద్ధి మండలి స్థాపన, శ్రీకాకుళం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ, పోలీస్ శాఖలో ఖాళీలు మాదకద్రవ్యాల మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని అరికట్టుట తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తారు. ఇక అసెంబ్లీలో రెండో రోజు సమావేశాల్లో నీటి పారుదల రంగంపై ప్రభుత్వం చర్చ జరగనుంది. పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ఎన్‌టీఆర్‌ వైద్య సేవ రీఎంబర్స్మెంట్, రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పార్కులు, పశుసంవర్ధక శాఖలో ఖాళీలు, రాజోలు నియోజకవర్గంలో కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. 

AP LEGISLATIVE COUNCIL QUESTIONSANDHRA PRADESH LEGISLATIVE COUNCILఏపీ శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలుAP COUNCIL SESSION DISCUSSIONSAP LEGISLATIVE COUNCIL SESSION

