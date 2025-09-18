LIVE : ఏపీ శాసన మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL 2025 LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:09 AM IST

AP Legislative Council Monsoon Sessions 2025 LIVE : ఏపీ శాసన మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం అయ్యాయి. వారం నుంచి పది రోజుల పాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. 20 పైగా అంశాలపై చర్చించేందుకు తెలుగుదేశం ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ-BAC భేటీలో ఎన్ని రోజులు సభ నిర్వహించాలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నేడు శాసనమండలి ప్రశ్నోత్తరాల్లో PHC లకు భవనాలు, 50 ఏళ్లకు పింఛన్ పథకం, బెల్ట్ షాపులు- నకిలీ మద్యం అమ్మకాలు, పంచాయితీల్లో పారిశుద్ధ్య వ్యవస్థ వంటి ప్రశ్నలు రానున్నాయి. కరేడులో భూ సేకరణ, చక్కెర పరిశ్రమల పునరుద్ధరణ, తిరుపతి, సింహాచలం దేవాలయాల వద్ద విషాద సంఘటనలు, కడప ఉక్కు కర్మాగార నిర్మాణ పనులపై ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిస్తారు. అలాగే శాసన సభలో నాలా చట్టం రద్దుతో పాటు పంచాయితీ రాజ్‌, మున్సిపల్‌ శాఖల చట్టసవరణ బిల్లులు, మోటారు వాహనాల టాక్సేషన్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు, ఎస్సీ వర్గీకరణ, యూనివర్సిటీ చట్ట సవరణ వంటి 6 బిల్లులు ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సమాచారం. సూపర్‌ సిక్స్‌ హామీలతో పాటు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్, దివ్యాంగుల పింఛన్లు - సదరం సర్టిఫికేట్లు, GST స్లాబుల మార్పుతో రాష్ట్రంపై ఆర్థిక భారం, డిజిటల్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీపై చర్చించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. 

AP LEGISLATIVE COUNCILAP ASSEMBLY MONSOON SESSIONS LIVEఏపీ శాసన మండలి వర్షాకాల సమావేశాలుAP ASSEMBLY SESSIONS 2025 LIVEAP LEGISLATIVE COUNCIL 2025 LIVE

