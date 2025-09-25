LIVE: ఆరో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:14 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council 6th Day LIVE : ఆరో రోజైన నేడు శాసన మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలపై డిబెట్ జరగుతుంది. రాజోలి ప్రాజెక్టు వలన నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, మద్దువలస జలాశయం, సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారుల గురించి ప్రశ్నలకు సంబంధిత సభ్యలు సమాధానాలు చెప్పారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఆట స్థలాలు, ఐటిడిఏ పరిధిలోని గిరిజన ప్రాంతాలలో ఖాళీ పోస్టులు, మైనర్ బాలికల అదృశ్యం కేసులు తదితర అంశాలపై చర్య జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వక్ఫ్ బోర్డులోని ఖాళీల భర్తీ , విద్యుత్ పరికరాల కొనుగోలు, పీఆర్సీ పునర్నిర్మాణం బకాయిల చెల్లింపు, ఆసంఘటిత కార్మికులకు భీమా క్లైమ్ల పై సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. రేపు సూపర్ సిక్స్పై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.శాసన మండలిలో వైద్య కళాశాలల విషయంలో ప్రభుత్వ విధానంపై బుధవారం శాసనమండలిలో లఘు చర్చ చేపట్టారు. దీంతోపాటు శాసనసభలో మంగళవారం వరకు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులను సంబంధిత మంత్రులు బుధవారం మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం మీకోసం శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం.