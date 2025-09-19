LIVE: ఏపీ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ANDHRA PRADESH ASSEMBLY SESSION
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 10:03 AM IST
Andhra Pradesh Assembly Session Day 2: అసెంబ్లీ రెండో రోజు సమావేశాల్లో నీటి పారుదల రంగంపై ప్రభుత్వం చర్చ చేపట్టనుంది. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ రీయంబర్స్మెంట్, రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పార్కులు, పశుసంవర్థక శాఖలో ఖాళీలు, రాజోలు నియోజకవర్గంలో కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ నిధుల మళ్లింపు, క్రీడా శిక్షకుల కొరత, ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం, భీమిలి నియోజకవర్గంలో మహిళా సెజ్ ప్రశ్నలపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తారు. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలకు ముందు జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రకటన చేయనున్నారు. మండలి ప్రశ్నోత్తరాల్లో ఉపాధ్యాయుల కారుణ్య నియామకాలు, గ్రూప్-1 పరీక్షల్లో అవకతవకలు, పోలవరం నిర్వాసితులకు నష్టపరిహారం, ఇళ్ల స్థలాలు, పురపాలక సంఘాలలో పారిశుద్ధ్య వ్యవస్థ, సూపర్-6 పథకాల అమలుపై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, శ్రీకాకుళం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ, పోలీస్ శాఖలో ఖాళీలు, మాదకద్రవ్యాల వినియోగాన్ని అరికట్టడం వంటి ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తారు.