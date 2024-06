Alliance Leaders Said NDA Win To The General Elections: రాష్ట్రంలో కూటమి గెలుపు ఖాయమని తెలుగుదేశం, బీజేపీ, జనసేన నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్‌ల కలయికకు ప్రజలు ఆమోదం తెలిపారని విజయనగరం కూటమి ఎంపీ అభ్యర్థి కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో 5 ఎంపీ స్థానాలను కూటమి క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేస్తుందని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ కూడా అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశాయని అనపర్తి కూటమి అభ్యర్థి నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు.

అతిసునాయసంగా విజయం సాధించబోతున్నాం కాబట్టి అందరూ సంయమనం పాటించాలని రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. కూటమి గెలుపు తధ్యం అందులో ఎటువంటి సందేహలకు తావులేదని పేర్కొన్నారు. కూటమి విజయం సాధించాలని కోరుతూ ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండలం తుమ్మలచెరువులోని ప్రముఖ దర్గాను తెలుగుదేశం అభ్యర్థులు దర్శించుకున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో కూటమి భారీ విజయం సాధిస్తుందని చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడతారని తెలుగుదేశం నేతలు గొట్టిపాటి రవికుమార్‌, దామచర్ల జనార్ధన్‌ తెలిపారు.