Alai Balai program at Nampally Exhibition Grounds Live : భారతీయ సాంస్కృతిక ఔన్నత్య పునరుద్ధరణ యజ్ఞంలో భాగంగా రాజకీయలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజల మధ్య ఏకాత్మతాభావం నెలకొల్పేందుకు గత 17 ఏళ్ల నుంచి మాజీ గవర్నర్​ బండారు దత్తాత్రేయ ఆలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా విజయదశమి మరుసటి రోజు ఆలయ్​ బలయ్​ నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రముఖులు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇవాళ ఆలయ్​ బలయ్​ సమ్మేళనానికి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ మైదానం ముస్తాబైంది. మాజీ గవర్నర్​ బండారు దత్తాత్రేయ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం ఆయన కుమార్తె విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్​లు, కేంద్రమంత్రులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఈ సమ్మేళనానికి రానున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వంటకాలు ఆలయ్​ బలయ్​లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఈ ఆత్మీయుల అలయ్​ బలయ్​ ఆలింగనాలు, షడ్రుచుల సమ్మేళనం, ఒగ్గుడోలు తాళాల మోత, జొన్న కర్రల జోరు, ఆడబిడ్డల కోలాటాలు వంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.

ALAI BALAI PROGRAMఅలయ్​ బలయ్​ కార్యక్రమంBANDARU DATTATREYA ALAI BALAIALAI BALAI PROGRAM LIVE

