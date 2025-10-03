LIVE : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం - ALAI BALAI PROGRAM LIVE
Published : October 3, 2025 at 11:44 AM IST
Alai Balai program at Nampally Exhibition Grounds Live : భారతీయ సాంస్కృతిక ఔన్నత్య పునరుద్ధరణ యజ్ఞంలో భాగంగా రాజకీయలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజల మధ్య ఏకాత్మతాభావం నెలకొల్పేందుకు గత 17 ఏళ్ల నుంచి మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఆలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా విజయదశమి మరుసటి రోజు ఆలయ్ బలయ్ నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రముఖులు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇవాళ ఆలయ్ బలయ్ సమ్మేళనానికి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానం ముస్తాబైంది. మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం ఆయన కుమార్తె విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్లు, కేంద్రమంత్రులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఈ సమ్మేళనానికి రానున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, వంటకాలు ఆలయ్ బలయ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఈ ఆత్మీయుల అలయ్ బలయ్ ఆలింగనాలు, షడ్రుచుల సమ్మేళనం, ఒగ్గుడోలు తాళాల మోత, జొన్న కర్రల జోరు, ఆడబిడ్డల కోలాటాలు వంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.