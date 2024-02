అత్యవసర సేవలకూ ఆదివాసీలు దూరం - నిండు గర్భిణులకూ డోలీలే దిక్కు

Adivasis Took the Woman on Dolly due to no Road Facility in Eluru District : నేటి ఆధునిక సమాజంలో చిన్న గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతున్నాయి. అన్ని చోట్ల మౌలిక సదుపాయాలు పెరిగి ప్రజల జీవనప్రమాణాలు మెరుగవుతున్నాయి. కానీ నేటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉన్న ఆదివాసీల దుస్థితి చూస్తే మనసు చలించక తప్పదు. ఏలూరు జిల్లాలో పురిటి నొప్పులతో బాధ పడుతున్న ఓ మహిళను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి రహదారి సౌకర్యం లేక ఆదివాసీలు డోలీ కట్టి తీసుకెళ్లిన ఘటన సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఉంది. జిల్లాలోని కుక్కునూరు మండలం జిన్నెలగూడెం ఆదివాసీ గ్రామానికి చెందిన కూరం కోసి అనే 26 ఏళ్ల మహిళకు శుక్రవారం పురిటి నొప్పులొచ్చాయి.

జిన్నెలగూడెం గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో మరో మార్గం లేక ఆదివాసీలు డోలీ కట్టి నిండు గర్భిణిని నాలుగు కి.మీ. మేర భుజాలపై మోసుకెళ్లారు. మహిళను భర్త, మరో బంధువు ఎంతో కష్టపడి నాలుగు కి.మీ నడిచి బర్లమడుగు వరకు తీసుకువచ్చారు. అక్కడి నుంచి 108 వాహనంలో దాదాపు 20 కి.మీ. దూరంలోని కుక్కునూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి మహిళను తీసుకువెళ్లారు.