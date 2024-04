Accused Satish Was met by Family Members in Jail : సీఎంపై రాయి ఘటనలో నిందితునిగా ఉన్న సతీశ్​ను ఈరోజు అతని కుటుంబసభ్యులు, న్యాయవాది సలీం జైలులో కలిశారు. అనంతరం న్యాయవాది మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఏ తప్పుచేయాని సతీశ్​ను కేవలం రాజకీయ లబ్ధికోసమే ఈ కుట్రలో ఇరికించారని తెలిపారు. నేరం ఒప్పుకోకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తామని గన్నుతో పోలీసులు బెదిరిస్తున్నారని జైలులో ఉన్న సతీశ్​ చెబుతున్నాడని వెల్లడించారు. ఎక్కడో చీకట్లోకి తీసుకెళ్లి నేరం ఒప్పుకోమని భయపెడుతున్నారని తెలిపారు. తనకు ఏ పాపం తెలియదని నిందితుడు రోదిస్తున్నాడని వివరించారు.

అలాగే మరో నిందితునిగా ఉన్న దుర్గారావు కుటుంబానికి పోలీసులు ఫోన్ చేసి డబ్బులు ఇస్తామని మభ్యపెడుతున్నట్లు తెలిపారు. అధేవిధంగా కుటుంబానికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటామని ప్రలోభపెడుతున్నారని వెల్లడించారు. ఇదంతా కేవలం రాజకీయ కుట్రతోనే చేస్తున్నారు. దుర్గారావు ఆచూకీ తెలియజేయాలని రేపు న్యాయస్థానంలో హెబియస్ కార్పస్ పిటీషన్ వేస్తామని న్యాయవాది సలీం వెల్లడించారు. అలాగే సతీశ్ తండ్రి మాట్లాడుతూ, మా అబ్బాయికి ఈ కేసుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నా కుమారుడిని పోలీసులు భయపెడుతున్నారు. మీ రాజకీయాల కోసం నా కూమారుడిని ఎందుకు బలి తీసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు.