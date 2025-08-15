LIVE : ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDEPENDENCE DAY IN DELHI
Published : August 15, 2025
Updated : August 15, 2025
79th Independence Day 2025 Celebration LIVE : దేదేశ 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిల్లీలో ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు త్రివిధ దళాల నుంచి ప్రధాని గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాజ్ఘాట్ వద్ద నివాళి అర్పించారు. ఈ వేడుక కోసం ఎర్రకోట పరిసరాల్లో 11 వేల మంది భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు. 3 వేల మంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధుల్లో ఉన్నారు. మహానగరం యావత్తు కెమెరా నిఘాను పటిష్ఠం చేశారు. ‘నయా భారత్’ ఇతివృత్తంతో ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ వరుసగా 12వసారి ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. రెండు ఎంఐ 17 హెలికాప్టర్లు ఇక్కడ పూలవర్షం కురిపించాయి.ఎర్రకోటపై జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దిల్లీ పోలీసులు, సైన్యం, అనుబంధ సైన్యానికి చెందిన సిబ్బంది బహుళ అంచెల్లో దేశరాజధానిలో పహరా కాస్తున్నారు. మీకోసం ప్రత్యక్ష ప్రసారం.
Last Updated : August 15, 2025