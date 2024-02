కంటెయినర్​ బోల్తా - ఇద్దరు వ్యక్తులు, 30 ఆవులు మృతి

30 Cows And Two People Died In Road Accident: మంగళవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 30 ఆవులు, ఇద్దరు వ్యక్తులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతి చెందిన మూగజీవాలను క్రేన్ సహాయంతో తరలించారు. వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం లేకుండా పోలీసులు తగు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇద్దరు వ్యక్తుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పామిడి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Accident at Kasepalli toll plaza: అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణ శివారు కాశేపల్లి టోల్ ప్లాజా సమీపంలో 44వ జాతీయ రహదారి (44 National Highway)పై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి బెంగళూరు వైపు పశువుల లోడుతో వెళుతున్న కంటైనర్ అదుపుతప్పి బోల్తాపడడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కంటైనర్​లో ఉన్న 30 ఆవులు మృతి చెందాయి. మరికొన్ని ఆవులు భయంతో చెల్లాచెదురయ్యాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.