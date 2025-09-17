ETV Bharat / technology

యూట్యూబ్​ ఏఐ టూల్స్- సెకన్లలోనే వీడియో క్రియేటింగ్, ఎడిటింగ్!

YouTube Short AI Tools 2025: ​ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?

Youtube Unveils AI Tools to Make Shorts More Creative, Fun and Effortless
Youtube Unveils AI Tools to Make Shorts More Creative, Fun and Effortless (Photo Credit- Youtube blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 6:30 PM IST

YouTube Shorts: యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో క్రియేటర్లకు అదిరే అప్డేట్. ఇటీవల జరిగిన "Made on YouTube" ఈవెంట్​లో కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఉపయోగపడే గేమ్ ఛేంజింగ్ ఫీచర్​ను కంపెనీ ప్రవేశపెట్టింది. దీని సహాయంతో ఇకపై ఈజీగా వీడియోలను మరింత క్రియేటివ్​గా సృష్టించుకోవచ్చు. అదేలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

యూట్యూబ్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం కంపెనీ గూగుల్ డీప్​మైండ్ భాగస్వామ్యంతో "Veo 3 Fast" అనే ఈ వీడియో జనరేషన్ మోడల్​ను ప్రారంభించింది. దీన్ని షార్ట్స్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది వినియోగదారులు 480p క్వాలిటీ విత్ సౌండ్​ వీడియో క్లిప్‌లను క్రియేట్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ వీడియో కోసం ఒక ఐడియాను అందించడమే. ఆ తర్వాత మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా "Veo 3 Fast" కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే మీకు యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి అందిస్తుంది.

ఎడిట్ విత్ ఏఐ: యూట్యూబ్​లో ఇప్పుడు మీ ఫొటోలు, క్లిప్​లను మరింత ఫన్నీగా, ఆకర్షణీయంగా ఆడియో-ఎనేబుల్డ్ వీడియోలుగా మార్చేందుకు AIని ఉపయోగించవచ్చు. ఈ "Edit with AI" ఫీచర్ ప్రస్తుతం US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే త్వరలోనే ఇది భారత్​ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాల్లో కూడా అందుబాటులోకి రావచ్చు.

ఈ ఫీచర్ యూట్యూబ్ వీడియో జనరేషన్​ను మాత్రమే కాకుండా క్రియేటర్లకు ఏఐ ద్వారా ఎడిటింగ్​ను కూడా సులభతరం చేసింది. ఇది మీ కెమెరా రోల్ నుంచి బెస్ట్ మూమెంట్స్​ను ఆటోమేటిక్​గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. మ్యూజిక్, ట్రాన్సిషన్స్, హిందీ లేదా ఇంగ్లిష్ వాయిస్​ఓవర్​తో ఫన్నీ వీడియో డ్రాఫ్ట్‌ను సృష్టిస్తుంది.

ఇదిలా ఉండగా మరికొన్ని నెలలో యూట్యూబ్ ​షార్ట్స్​లో ఇంకొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అందులో మోషన్ ట్రాన్స్‌ఫర్, స్టైల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్, ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు మీకోసం.

  • Motion Transfer: ఈ ఫీచర్ ఏదైనా వీడియో నుంచి మూమెంట్​ను సంగ్రహించి మీ సొంత ఫొటోలు లేదా వీడియోలలో ఇన్​సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • Style Transform: ఈ అప్​కమింగ్ ఫీచర్ మీ వీడియోను పాప్ ఆర్ట్ లేదా ఓరిగామి వంటి స్టైల్స్​లోకి కేవలం సింగిల్ ట్యాప్​తో మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.
  • Object Add: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో కేవలం టెక్స్ట్ కమాండ్‌తో మీ వీడియోకు కొత్త అక్షరాలు లేదా ఆబ్జెక్ట్​లను జోడించొచ్చు.

స్పీచ్ టు సాంగ్ ఫీచర్: యూట్యూబ్ "స్పీచ్ టు సాంగ్" అనే ఫీచర్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని సహాయంతో ఏదైనా డైలాగ్‌ను మ్యూజికల్ సౌండ్‌ట్రాక్‌గా మార్చుకోవచ్చు. గూగుల్ డీప్‌మైండ్ లైరియా 2 మోడల్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ ఫీచర్ ఏదైనా లైన్‌ను డ్యాన్సబుల్ లేదా ఫన్ ట్రాక్‌గా మార్చగలదు.

