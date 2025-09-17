యూట్యూబ్ ఏఐ టూల్స్- సెకన్లలోనే వీడియో క్రియేటింగ్, ఎడిటింగ్!
YouTube Short AI Tools 2025: ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?
Published : September 17, 2025 at 6:30 PM IST
YouTube Shorts: యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో క్రియేటర్లకు అదిరే అప్డేట్. ఇటీవల జరిగిన "Made on YouTube" ఈవెంట్లో కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఉపయోగపడే గేమ్ ఛేంజింగ్ ఫీచర్ను కంపెనీ ప్రవేశపెట్టింది. దీని సహాయంతో ఇకపై ఈజీగా వీడియోలను మరింత క్రియేటివ్గా సృష్టించుకోవచ్చు. అదేలాగో తెలుసుకుందాం రండి.
యూట్యూబ్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం కంపెనీ గూగుల్ డీప్మైండ్ భాగస్వామ్యంతో "Veo 3 Fast" అనే ఈ వీడియో జనరేషన్ మోడల్ను ప్రారంభించింది. దీన్ని షార్ట్స్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇది వినియోగదారులు 480p క్వాలిటీ విత్ సౌండ్ వీడియో క్లిప్లను క్రియేట్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ వీడియో కోసం ఒక ఐడియాను అందించడమే. ఆ తర్వాత మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా "Veo 3 Fast" కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే మీకు యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి అందిస్తుంది.
ఎడిట్ విత్ ఏఐ: యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు మీ ఫొటోలు, క్లిప్లను మరింత ఫన్నీగా, ఆకర్షణీయంగా ఆడియో-ఎనేబుల్డ్ వీడియోలుగా మార్చేందుకు AIని ఉపయోగించవచ్చు. ఈ "Edit with AI" ఫీచర్ ప్రస్తుతం US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే త్వరలోనే ఇది భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాల్లో కూడా అందుబాటులోకి రావచ్చు.
ఈ ఫీచర్ యూట్యూబ్ వీడియో జనరేషన్ను మాత్రమే కాకుండా క్రియేటర్లకు ఏఐ ద్వారా ఎడిటింగ్ను కూడా సులభతరం చేసింది. ఇది మీ కెమెరా రోల్ నుంచి బెస్ట్ మూమెంట్స్ను ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. మ్యూజిక్, ట్రాన్సిషన్స్, హిందీ లేదా ఇంగ్లిష్ వాయిస్ఓవర్తో ఫన్నీ వీడియో డ్రాఫ్ట్ను సృష్టిస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా మరికొన్ని నెలలో యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఇంకొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అందులో మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్, స్టైల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు మీకోసం.
- Motion Transfer: ఈ ఫీచర్ ఏదైనా వీడియో నుంచి మూమెంట్ను సంగ్రహించి మీ సొంత ఫొటోలు లేదా వీడియోలలో ఇన్సెట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- Style Transform: ఈ అప్కమింగ్ ఫీచర్ మీ వీడియోను పాప్ ఆర్ట్ లేదా ఓరిగామి వంటి స్టైల్స్లోకి కేవలం సింగిల్ ట్యాప్తో మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.
- Object Add: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో కేవలం టెక్స్ట్ కమాండ్తో మీ వీడియోకు కొత్త అక్షరాలు లేదా ఆబ్జెక్ట్లను జోడించొచ్చు.
స్పీచ్ టు సాంగ్ ఫీచర్: యూట్యూబ్ "స్పీచ్ టు సాంగ్" అనే ఫీచర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని సహాయంతో ఏదైనా డైలాగ్ను మ్యూజికల్ సౌండ్ట్రాక్గా మార్చుకోవచ్చు. గూగుల్ డీప్మైండ్ లైరియా 2 మోడల్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ ఫీచర్ ఏదైనా లైన్ను డ్యాన్సబుల్ లేదా ఫన్ ట్రాక్గా మార్చగలదు.