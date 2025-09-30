భారత్కు 'యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్' వచ్చేసిందోచ్- ₹89కే యాడ్-ఫ్రీ వీడియో కంటెంట్
'యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్'- ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ ఎవరికి ఉపయోగకరం?- వివరాలు ఇవే!
Published : September 30, 2025 at 8:05 AM IST
Hyderabad: యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు మధ్యలో కంటిన్యూస్గా వచ్చే యాడ్స్తో విసిగిపోయారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. మీలాంటి వినియోగదారుల కోసం యూట్యూబ్ భారత్లో కొత్త ప్రీమియం ప్లాన్ను ప్రారంభించింది. ఇది మీలాంటి యాడ్-ఫ్రీ వీడియో కంటెంట్ కోరుకునేవారి కోసమే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్లాన్ గేమింగ్, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, న్యూస్ వంటి దీర్ఘకాల వీడియోలను ఎటువంటి ప్రకటనలు లేకుండా చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్ స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్టీవీలతో సహా ప్రతి పరికరంలో పనిచేస్తుంది. దీని ధర నెలకు రూ.89. ఈ ప్లాన్పై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
ఇవి మాత్రం కుదరదు!: ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్లో అందుబాటులో లేని సౌకర్యాల గురించి మాట్లాడుకుందాం:
- మీరు యూట్యూబ్ మ్యూజిక్లో ప్రకటన రహిత అనుభవాన్ని పొందలేరు.
- మీరు ఆఫ్లైన్లో వీడియోలను డౌన్లోడ్ చేయలేరు.
- వీడియోలు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే కావు.
- యూట్యూబ్ షార్ట్లు, మ్యూజిక్ కంటెంట్, సెర్చ్/బ్రౌజింగ్ సమయంలో ప్రకటనలు కనిపిస్తాయి.
- అంటే ఈ ప్లాన్ ప్రకటనలు లేకుండా యూట్యూబ్లో వీడియోలను చూడాలనుకునే వారికి మాత్రమే.
మరి ఈ ప్లాన్ ఎవరికి ఉపయోగకరం?: మీరు విద్యార్థి అయితే లేదా మీరు వీడియోలను చూడటానికి మాత్రమే యూట్యూబ్ని ఉపయోగిస్తుంటే, మ్యూజిక్ లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే గురించి పట్టించుకోకపోతే ఈ ప్లాన్ మీకు సరైనది. నెలకు రూ. 89తో ఇది ప్రీమియం స్టూడెంట్ ప్లాన్ ధరకు సమానం. కానీ ఇది యాడ్-ఫ్రీ వీడియోల కంటెంట్ను మాత్రమే అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
ఇతర యూట్యూబ్ ప్లాన్లు:
- Individual Premium: నెలకు ₹149
- Duo plan (for two users): నెలకు ₹219
- Family plan (up to five members): నెలకు ₹299
అమెరికా నుంచి భారత్కు టెక్ జర్నీ: ఈ యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్ ప్లాన్ను మొదట మార్చి 2025లో అమెరికాలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సమయంలో దీని ధర నెలకు $7.99 (దాదాపు ₹700). అదే ప్లాన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రారంభించారు. కానీ నెలకు రూ.89 సరసమైన ధరలో తీసుకొచ్చారు. భారత్లో ఎక్కువ మంది యూజర్లు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా యాడ్-ఫ్రీ వీడియో అనుభవాన్ని ఆస్వాదించేందుకు అనుమతించడమే కంపెనీ లక్ష్యం.