YouTube Launches Premium Lite in India
YouTube Launches Premium Lite in India (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 8:05 AM IST

Hyderabad: యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు మధ్యలో కంటిన్యూస్​గా వచ్చే యాడ్స్​తో విసిగిపోయారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్. మీలాంటి వినియోగదారుల కోసం యూట్యూబ్​ భారత్​లో కొత్త ప్రీమియం ప్లాన్​ను ప్రారంభించింది. ఇది మీలాంటి యాడ్​-ఫ్రీ వీడియో కంటెంట్ కోరుకునేవారి కోసమే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్లాన్ గేమింగ్, ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, న్యూస్ వంటి దీర్ఘకాల వీడియోలను ఎటువంటి ప్రకటనలు లేకుండా చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్​ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, స్మార్ట్​టీవీలతో సహా ప్రతి పరికరంలో పనిచేస్తుంది. దీని ధర నెలకు రూ.89. ఈ ప్లాన్​పై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

ఇవి మాత్రం కుదరదు!: ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్‌లో అందుబాటులో లేని సౌకర్యాల గురించి మాట్లాడుకుందాం:

  • మీరు యూట్యూబ్​ మ్యూజిక్​లో ప్రకటన రహిత అనుభవాన్ని పొందలేరు.
  • మీరు ఆఫ్‌లైన్‌లో వీడియోలను డౌన్‌లోడ్ చేయలేరు.
  • వీడియోలు బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో ప్లే కావు.
  • యూట్యూబ్ షార్ట్‌లు, మ్యూజిక్ కంటెంట్, సెర్చ్/బ్రౌజింగ్ సమయంలో ప్రకటనలు కనిపిస్తాయి.
  • అంటే ఈ ప్లాన్ ప్రకటనలు లేకుండా యూట్యూబ్​లో వీడియోలను చూడాలనుకునే వారికి మాత్రమే.

మరి ఈ ప్లాన్ ఎవరికి ఉపయోగకరం?: మీరు విద్యార్థి అయితే లేదా మీరు వీడియోలను చూడటానికి మాత్రమే యూట్యూబ్​ని ఉపయోగిస్తుంటే, మ్యూజిక్​ లేదా బ్యాక్​గ్రౌండ్​ ప్లే గురించి పట్టించుకోకపోతే ఈ ప్లాన్ మీకు సరైనది. నెలకు రూ. 89తో ఇది ప్రీమియం స్టూడెంట్​ ప్లాన్ ధరకు సమానం. కానీ ఇది యాడ్​-ఫ్రీ వీడియోల కంటెంట్​ను మాత్రమే అందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

ఇతర యూట్యూబ్​ ప్లాన్‌లు:

  • Individual Premium: నెలకు ₹149
  • Duo plan (for two users): నెలకు ₹219
  • Family plan (up to five members): నెలకు ₹299

అమెరికా నుంచి భారత్​కు టెక్ జర్నీ: ఈ యూట్యూబ్ ప్రీమియం లైట్ ప్లాన్‌ను మొదట మార్చి 2025లో అమెరికాలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సమయంలో దీని ధర నెలకు $7.99 (దాదాపు ₹700). అదే ప్లాన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రారంభించారు. కానీ నెలకు రూ.89 సరసమైన ధరలో తీసుకొచ్చారు. భారత్​లో ఎక్కువ మంది యూజర్లు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా యాడ్​-ఫ్రీ వీడియో అనుభవాన్ని ఆస్వాదించేందుకు అనుమతించడమే కంపెనీ లక్ష్యం.

