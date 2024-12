ETV Bharat / technology

సూపర్ ఫీచర్స్, 400 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రేంజ్!- ఈ ఏడాది కస్టమర్లను ఫిదా చేసిన ఈవీ కార్లు ఏవో తెలుసా? - ELECTRIC CARS YEAR ENDER 2024 STORY

Top Electric Cars Launched in 2024 ( Photo Credit- Mahindra, Tata, Kia )

By ETV Bharat Tech Team

Electric Cars Year Ender 2024 Story: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇవి పర్యావరణానికి అనుకూలంగా ఉండటంతో వీటిని వాడేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఫ్యూయెల్ ధరలు బాగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వీటిని కొనుగోలు చేయడంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

మన దేశంలో కూడా ఈ ఏడాది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. దేశీయ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. కస్టమర్ల ఆసక్తి, అభిరుచికి అనుగుణంగా కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లను లాంఛ్ చేయడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పొచ్చు. ఈ ఏడాది కార్ల తయారీ సంస్థలు అనేక విద్యుత్ కార్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాయి. వాటిలో 400 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రేంజ్​ అందించే ఎలక్ట్రిక్ కార్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుకుందాం రండి.

1. Mahindra XEV 9e:

Mahindra XEV 9e (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

ఈ కారును స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా ఇటీవలే నవంబర్ నెలలో విడుదల చేసింది. ఇది 59kWh, 79kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో​ ఉంది. దీని బిగ్ బ్యాటరీ ప్యాక్​ 656 కి.మీ రేంజ్​ను ఇస్తుంది. ఇక చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్​ ఈ కారుకు 542 కి.మీ రేంజ్​ను అందిస్తుంది. వీటితో పాటు మహింద్రా.. ఈ కొత్త 'XEV 9e'లో మరెన్నో అదిరే ఫీచర్లను కూడా అందించింది. కంపెనీ ఈ కారును రూ.21.90 లక్షల ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్​ చేసింది.

2. Mahindra BE 6e:

Mahindra BE 6 (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

'XEV 9e'తో పాటు మహింద్రా ఈ ఎలక్ట్రిక్ 'BE 6e' పేరుతో ఈ SUVని కూడా మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అయితే తర్వాత కంపెనీ ఈ కారు పేరులో 'e' ని తొలగించి 'BE 6'గా మార్పుచేసింది. కంపెనీ దీన్ని కేవలం 59kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో మాత్రమే విడుదల చేసింది. ఈ బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ అయినప్పుడు.. ఈ కారును 556 కి.మీ రేంజ్​ వరకు నడపొచ్చు. మహింద్రా ఈ కొత్త 'BE 6' కారును రూ. 18.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో రిలీజ్ చేసింది. ఈ సరసమైన ధరతో పాటు కంపెనీ ఇందులో అనేక ఆధునిక ఫీచర్లను కూడా అందించింది.

3. Tata Curvv EV:

Tata Curvv (Photo Credit- Tata Motors)

దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కూపేని ఆగస్టు 2024లో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ 'కర్వ్​ ఈవీ' కారులో 45kWh, 55kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్‌ ఆప్షన్లను​ అందిస్తోంది. దీని 45kWh బ్యాటరీ 502 కి.మీ రేంజ్​ ఇస్తుంది. ఇక 55kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ 585 కి.మీ రేంజ్​ను అందిస్తుంది. టాటా ఈ కారును రూ. 17.49 - 21.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరలో విక్రయిస్తోంది.

4. Tata Punch EV: