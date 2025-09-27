భారత్కు షావోమీ 17 వచ్చేస్తుందోచ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే?
Published : September 27, 2025 at 2:16 PM IST
Hyderabad: షావోమీ 17 ఇటీవలే చైనా మార్కెట్లో లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్తో లాంఛ్ చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ స్డాండర్డ్ మోడల్ను త్వరలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. భారతదేశంలో జరిగిన స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ ఈవెంట్లో ఈ ఫోన్ను ప్రదర్శించారు. ఈ ఈవెంట్లో ఫోన్ బ్లూ కలర్ వేరియంట్ను చూపించారు. అయితే చైనా మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ నలుపు, గులాబీ, తెలుపు రంగు ఎంపికలలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక చైనీస్ వేరియంట్ మాదిరిగానే ఇది భారత్లో అదే స్పెసిఫికేషన్లతో ప్రారంభమవుతుందా లేదా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.
దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది క్వాల్కమ్ ఇటీవలే విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ ఈవెంట్లో షావోమీ ఇండియా చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ అనుజ్ శర్మ చైనాలో కొత్తగా ప్రారంభించిన "ఈ షావోమీ 17"ను ప్రదర్శించారు. ఇది త్వరలోనే కంపెనీ ఈ ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 100W వైర్డు, 50W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025
షావోమీ 17 వేరియంట్లు: చైనా మార్కెట్లో ఇది మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు: చైనాలో "షావోమీ 17" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ బేస్ వేరియంట్ ధర CNY 4,499 (సుమారు రూ. 56,000). అదే సమయంలో 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్, 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన హై-ఎండ్ ఆప్షన్ల ధర వరుసగా CNY 4,799 (సుమారు రూ. 60,000), CNY 4,999 (సుమారు రూ. 62,000).
"షావోమీ 17" అనేది డ్యూయల్-సిమ్ హ్యాండ్సెట్. ఇది Android 16-ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది. ఇది 6.3-అంగుళాల 1.5K (2,656x1,220 పిక్సెల్స్) OLED డిస్ప్లేను 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 300Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 3,500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 1.18 mm-మందపాటి బెజెల్స్ను కలిగి ఉంది.