భారత్​కు షావోమీ 17 వచ్చేస్తుందోచ్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే?

స్నాప్​డ్రాగన్ కొత్త చిప్​సెట్​తో త్వరలోనే భారత్​కు "షావోమీ 17"!- వివరాలు ఇవే!!

Snapdragon Summit Global Highlights event, Xiaomi India's Chief Marketing Officer, Anuj Sharma, showcased the newly launched Xiaomi 17, which is powered by a Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset.
Snapdragon Summit Global Highlights event, Xiaomi India's Chief Marketing Officer, Anuj Sharma, showcased the newly launched Xiaomi 17, which is powered by a Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset. (Photo Credit- X/Anuj Sharma)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 2:16 PM IST

Hyderabad: షావోమీ 17 ఇటీవలే చైనా మార్కెట్​లో లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్-రియర్ కెమెరా యూనిట్‌తో లాంఛ్ చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ స్డాండర్డ్ మోడల్‌ను త్వరలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు కన్ఫార్మ్ చేసింది. భారతదేశంలో జరిగిన స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ ఈవెంట్‌లో ఈ ఫోన్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ ఈవెంట్‌లో ఫోన్ బ్లూ కలర్ వేరియంట్​ను చూపించారు. అయితే ​చైనా మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ నలుపు, గులాబీ, తెలుపు రంగు ఎంపికలలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక చైనీస్ వేరియంట్ మాదిరిగానే ఇది భారత్​లో అదే స్పెసిఫికేషన్‌లతో ప్రారంభమవుతుందా లేదా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.

దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది క్వాల్కమ్ ఇటీవలే విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ ఈవెంట్‌లో షావోమీ ఇండియా చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ అనుజ్ శర్మ చైనాలో కొత్తగా ప్రారంభించిన "ఈ షావోమీ 17"ను ప్రదర్శించారు. ఇది త్వరలోనే కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 100W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

షావోమీ 17 వేరియంట్లు: చైనా మార్కెట్​లో ఇది మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు: చైనాలో "షావోమీ 17" 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​ బేస్ వేరియంట్ ధర CNY 4,499 (సుమారు రూ. 56,000). అదే సమయంలో 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్, 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన హై-ఎండ్ ఆప్షన్ల ధర వరుసగా CNY 4,799 (సుమారు రూ. 60,000), CNY 4,999 (సుమారు రూ. 62,000).

"షావోమీ 17" అనేది డ్యూయల్-సిమ్ హ్యాండ్‌సెట్. ఇది Android 16-ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది. ఇది 6.3-అంగుళాల 1.5K (2,656x1,220 పిక్సెల్స్) OLED డిస్‌ప్లేను 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 300Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 3,500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 1.18 mm-మందపాటి బెజెల్స్‌ను కలిగి ఉంది.

