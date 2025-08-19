ETV Bharat / technology

World Photography Day 2025
World Photography Day 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 11:49 AM IST

World Photography Day 2025: నేడు ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవం. "ఒక చిత్రం వెయ్యి మాటలకు సమానం" అన్నట్లుగా ఛాయాచిత్రాలు పదాల కంటే వేగంగా, కొన్నిసార్లు మరింత ప్రభావవంతంగా ఒక అనుభూతిని తెలియజేయగలవు. మాటల్లో వర్ణించలేని ఎన్నో విషయాలను చిత్రం ద్వారా స్పష్టంగా వివరించవచ్చు. అంతటి ఘనత ఫొటోగ్రఫీకి ఉంది.

ఛాయాచిత్రాలు కాలాన్ని కూడా మించిపోతాయి. ఓ మనిషి చనిపోయినా.. అతని మరణానంతరం కూడా స్మరించుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి ఒక్క ఫొటోలు మాత్రమే. ఇప్పుడంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సెల్​ఫోన్​లు వచ్చేశాయ్​ కానీ మన ముందు తరం వారు ఫొటోలతోనే జ్ఞాపకాలు నెమరవేసుకునే వారు. అప్పటికీ ఇప్పటికీ వన్నె తగ్గనిది ఫొటో ఒక్కటే.

ఇవి మనం కోల్పోయిన వారిని, ఒకప్పుడు మన ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా గడిపిన క్షణాలను గుర్తుచేస్తుంటాయి. జీవితంలో చెరగని జ్ఞాపకాల గుర్తులను అందిస్తాయి. నేడు ఫొటోగ్రఫీ లేకపోతే జీవితంలోని ఎన్నో మధురమైన క్షణాలను సంగ్రహించే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఈ సందర్భంగా ఇవాళే ఎందుకు ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటాం? దీని చరిత్ర ఏంటి? అనే విషయాలను తెలుసుందాం రండి.

ఇవాళే ఎందుకు?: లూయిస్ డాగ్యురే అభివృద్ధి చేసిన ఫొటోగ్రాఫిక్ ప్రక్రియ "డాగ్యురోటైప్" ఆవిష్కరణ జ్ఞాపకార్థం ఆగస్టు 19న ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకొంటారు. ఆయన దీనిని 1837లో అభివృద్ధి చేయగా ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం ఆగస్టు 19, 1839న ప్రపంచానికి బహుమతిగా ప్రకటించింది. ఈ సంఘటన చిత్రాలను సంగ్రహించే, సంరక్షించే విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చింది. ఆధునిక ఫొటోగ్రఫీకి పునాది వేసింది.

అప్పటి నుంచి ఫొటోగ్రఫీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందింది. వ్యక్తీకరణ, కమ్యూనికేషన్, డాక్యుమెంటేషన్​లో శక్తివంతమైన మాధ్యమంగా మారింది. ఫొటోగ్రఫీ చరిత్రలో ఈ ముఖ్యమైన మైలురాయిని గౌరవించడానికి ఆగస్టు 19వ తేదీని ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవంగా ఎంపిక చేశారు.

ఫొటోగ్రఫీలో అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలనే ఆలోచనను 1988లో భారతదేశానికి చెందిన ఫొటోగ్రఫీ టీచర్ O.P. శర్మ ప్రతిపాదించారు. ఆయన ఈ ఆలోచనను అనుసరించారు. వివిధ ఫొటోగ్రఫీ సమూహాలను సమన్వయం చేసుకున్నారు. ఆయన కృషి ఫలితంగా 1991లో మొదటిసారిగా అంతర్జాతీయ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచి ఏటా ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.

ఇకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఫొటోలు తీస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదనాన్ని తీసుకువస్తున్నారు మన ఫొటో గ్రాఫర్స్​. ఇప్పుడు మీరు కూడా చేతిలో ఫోన్‌ ఉంటే ఫొటోగ్రఫీ స్కిల్స్‌ని ప్రదర్శించొచ్చు. అందుకోసం DSLR కెమెరానే ఉండాల్సిన పనిలేదు. నేడు అంతర్జాతీయ ఫొటోగ్రాఫర్​ డే సందర్భంగా ఆన్​లైన్​లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్న టాప్​-5 ఫొటో యాప్స్ మీకోసం. ఇవి మీలోని ఫొటోగ్రాఫర్​ను తట్టిలేపి కళాత్మకంగా ఫొటోలు క్లిక్‌ కొట్టేందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్‌ వినియోగదారులు వీటిని ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకుని ఫొటోగ్రఫీపై పట్టుసాధించొచ్చు. మీరూ ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నట్లయితే మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే స్టార్ట్‌ చేసేయండి.

Top-5 free Photo Apps in Google Store:

AppsRatings Downloads
Open camera4.0100M+
Candy camera AI4.2100M+
Camera 3604.1100M+
Camera FV-5Lite3.710M+
VSCO4.0100M+

Top-5 free Photo Apps in Apple Store:

AppsRatings
Camera+4.5
Pro camera by moment4.6
Pro camera .proffesional camera4.7
Focos4.7
Pro cam4.6

వీటితోపాటు మనకు ఆన్​లైన్​లో చాలానే ఫోటో ఎడిటింగ్ యాప్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అది కూడా పూర్తి ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఇవి ఫోటొలను మెరుగుపరచడానికి, వాటిని మరింత ఆకర్షణీయంగా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఫొటో ఎడిటింగ్ యాప్స్​లో అనేక రకాల ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇవి ఫొటోలను క్రాప్ చేయడానికి, రంగులను మార్చడానికి, ఫిల్టర్‌లను జోడించడానికి, అవాంఛిత వస్తువులను తొలగించడం వంటి వాటికి ఉపయోగపడతాయి. వాటిలో టాప్​-5 మీకోసం.

Top 5 free photo editing apps in Google store:

AppsRatingsDownloads
Picsart4.21B+
Pixlr4.5100M+
VSCO4.0100M+
Canva4.5500M+
Afterlight3.710M+

Top-5 Free Photo Editing Apps in Apple App Store:

AppsRatings
Adobe photoshop4.4
VSCO4.7
Afterlight4.7
Lightreoom4.8
Picsart4.7

