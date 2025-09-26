పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు ఎందుకు కలవవు?- సైటింఫిక్ రీజన్ ఇదే!
నిజంగానే పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు కలవవా?- వివరాలు ఇవే!
Published : September 26, 2025 at 5:31 PM IST
Hyderabad: మనలో చాలామంది పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర జలాలు కలవవని అనుకుంటారు. ఈ రెండు సముద్రాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా చేరే చోట చూస్తే మొదటి చూపులో ఎవరికైనా వీటి జలాలు విభిన్న రంగుల్లో కనిపిస్తూ కలవటానికి ఇష్టపడకుండా ఘర్షణ పడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు, చిత్రాలు చూస్తే అందరికీ ఇదే భావన కలుగుతుంది.
అయితే ఇది ఎంత వరకూ నిజం? నిజంగానే పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్ర జలాలు కలవవా? ఇందుకు కారణం ఏంటి? అనే ప్రశ్నలు మీలో కూడా తలెత్తుతున్నాయా? అయితే ఈ సందర్భంగా దీని వెనకున్న అసలు సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అంతకంటే ముందు అసలు ఈ రెండు సముద్రాలు ఏ ప్రాంతంలో ఒకదానికొకటి దగ్గరగా వచ్చి చేరుతాయో తెలుసుకుందాం రండి.
పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు ఏ ప్రాంతంలో దగ్గరగా చేరతాయి?: పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు దగ్గరగా చేరే ముఖ్యమైన ప్రదేశం దక్షిణ అమెరికా చివరలో ఉన్న డ్రేక్ పాసేజ్ (Drake Passage) అనే ప్రాంతం. ఇది దక్షిణ అమెరికా (చిలీ, ఆర్జెంటీనా) చివర ఉన్న కేప్ హోర్న్ (Cape Horn) వద్ద కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ రెండు మహాసముద్రాలు అంటార్కిటిక్ (దక్షిణ) మహాసముద్రంలో కూడా కలుస్తాయి.
ముఖ్యమైన వివరాలు:
- డ్రేక్ పాసేజ్: దక్షిణ అమెరికా చివరలోని ఈ ప్రాంతంలో పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ సముద్రాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంటాయి.
- దక్షిణ (అంటార్కిటిక్) మహాసముద్రం: ఇక్కడ అయితే పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాలు మూడు ఒకచోట చేరతాయి.
- పనామా కాలువ: ఇది ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్న మానవ నిర్మిత జలమార్గం. ఇది రెండు మహాసముద్రాల మధ్య నేరుగా కనెక్షన్ ఇస్తుంది.
|ప్రదేశం
|వివరణ
|డ్రేక్ పాసేజ్
|కేప్ హార్న్ దగ్గర, ప్రత్యక్షంగా కలవడం
|దక్షిణ మహాసముద్రం
|మూడు మహాసముద్రాలు ఒకచోట చేరే స్థలం
|పనామా కాలవ
|మానవ నిర్మిత జలమార్గం ద్వారా నేరుగా దగ్గరగా చేరే ప్రాంతం
ఈ ప్రదేశాల్లో పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా వచ్చి చేరతాయి. ప్రత్యేకంగా డ్రేక్ పాసేజ్ వద్ద సహజంగా చాలా దగ్గరగా కన్పిస్తాయి. అయితే వీటి జలాలు ఎందుకు కలవవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీటి జలాలు ఎందుకు కలవవు?: పైన పేర్కొన్న ప్రాంతాలలో ఈ రెండు సముద్రాలు ఒకచోట చేరినా కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన రేఖను ఏర్పరుస్తూ దాదాపుగా అవి కలవటానికి నిరాకరిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. వీటి జలాలు పూర్తిగా కలిసిపోకుండా విభిన్న రంగుల్లో కన్పించే ఈ వింతైన దృశ్యాన్ని మీరు గమనించే ఉంటారు. అయితే ఈ వర్ణ తేడా ఎందుకు అంటే ఇందుకు ప్రధానంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయి. అవి:
1. లవణీయత (Salinity): అట్లాంటిక్ సముద్రం నీటిలో ఉప్పు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఇది పసిఫిక్ సముద్రంలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లవణీయతలో తేడా కారణంగా నీటి సాంద్రత భిన్నంగా ఉండడంతో రెండు సముద్రాలు కలిసే చోట వేర్వేరుగా కనిపిస్తుంది.
2. ఉష్ణోగ్రత (Temperature): అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ముఖ్యంగా దాని ఉష్ణమండల ప్రాంతాలలో కాస్త వెచ్చగా ఉంటుంది. అయితే పసిఫిక్ సముద్రం కొంత చల్లగా ఉంటుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత తేడా నీటి గుణాలను, రంగును ప్రభావితం చేస్తుంది.
3. సాంద్రత (Density): ఈ సాంద్రతలో తేడా లవణీయత, ఉష్ణోగ్రత వల్ల ఏర్పడుతుంది.
ఎక్కువ లవణీయత + తక్కువ ఉష్ణోగ్రత → ఎక్కువ సాంద్రత
తక్కువ లవణీయత + ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత → తక్కువ సాంద్రత
ఈ విభిన్న సాంద్రతలు కలిసే చోట రెండు సముద్ర జలాలు ఒకదానిలో ఒకటి పూర్తిగా కలవటానికి ముందుగా వేర్వేరు రంగుల్లో కన్పిస్తాయి. అంటే నిజానికి ఈ సముద్రాల జలాలు ఒకదానిలో ఒకటి మిక్స్ అవుతాయి. కానీ అందుకు కాస్త సమయం పడుతుంది. అప్పటి వరకు వేర్వేరు రంగుల్లో కన్పిస్తూ గుర్తించదగిన సరిహద్దును ఏర్పరుస్తాయి.
సముద్ర ప్రవాహాలు (Ocean Currents): పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు తక్షణమే కలవకపోవడానికి గల అతిపెద్ద కారణాలలో బలమైన సముద్ర ప్రవాహాలు ఉండటం ఒకటి. ఈ ప్రవాహాలు అదృశ్య గోడలలా పనిచేస్తాయి. నీటిని వేర్వేరు దిశల్లో ప్రవహించేలా చేస్తాయి. ఫలింతంగా రెండు వేర్వేరు ప్రవాహాలు కలిసే చోట రంగు తేడా స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.
ఈ సమాచారాన్ని బట్టి అట్లాంటిక్, పసిఫిక్ మహాసముద్రాలు కలిసే చోట వర్ణత తేడా ఉండటం శాస్త్రీయంగా సహజమైన ప్రక్రియ. శాస్త్రీయంగా చూసినప్పుడు ఈ రెండు సముద్రాలు నిజంగా కలుస్తాయి. కానీ కొంచెం సమయం పట్టే ప్రక్రియ వల్ల మనకు మధ్యలో గీతలా రెండు రంగుల నీరు ప్రవహిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఈ పరిస్థితి ముఖ్యంగా డ్రేక్ పాసేజ్ దగ్గర కన్పిస్తుంది.
పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాల రంగులు: పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మధ్య రంగులో మార్పు ఉంటుంది. ఈ రంగు తేడాలు నీటిలో ఉండే సూక్ష్మ జీవులు, కణాలు, రసాయన లక్షణాల వలన జరుగుతాయి.
1. పసిఫిక్ మహాసముద్రం: పసిఫిక్ మహాసముద్రం నీరు సాధారణంగా గాఢ నీలం రంగులో ఉంటుంది. ఇందుకు గల ప్రధాన కారణాలు ఇవి:
నీటి లోతు (Water depth): పసిఫిక్ సముద్రం భూమి మీద అత్యంత లోతైన మహాసముద్రం. చాలా లోతైన సముద్రం నీరు నీలం రంగులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లోతయిన నీరు ఎరుపు, పసుపు వంటి కాంతులను శోషిస్తుంది, కానీ ఎక్కువగా నీలి కాంతిని వెదజల్లుతుంది.
నీటి శుభ్రత (Water clarity): పసిఫిక్ సముద్రపు నీరు చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఇందులో అవక్షేపం, సూక్ష్మజీవులు (ఫైటోప్లాంక్టన్) తక్కువగా ఉంటాయి. నీటిలో సూక్ష్మజీవులు (ఫైటోప్లాంక్టన్) తక్కువగా ఉండటం కూడా రంగును ప్రాముఖ్యంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ కారణంగా దీనికి ముదురు నీలం రంగు వస్తుంది.
కాంతి విభజన (Rayleigh Scattering): సూర్యరశ్మి నీటిని తాకినప్పుడు ఎరుపు కాంతి ఎక్కువగా శోషించుకుంటుంది. అదే సమయంలో ఎక్కువగా నీలి కాంతి వెదజల్లుతుంది. ఫలితంగా మనకు సముద్రం నీలి రంగులో కన్పిస్తుంది.
సూక్ష్మజీవులు తక్కువగా ఉండటం (Low levels of microorganisms): సముద్రంలో ఫైటోప్లాంక్టన్ ఎక్కువగా ఉంటే నీరు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది. పసిఫిక్ సముద్రంలో ఇవి తక్కువగా ఉండటం వల్ల నీరు నీలంగా కనిపిస్తుంది.
ఉష్ణోగ్రత, గాలి ప్రభావం: పసిఫిక్ సముద్రం విస్తీర్ణంగా ఉండటం వలన వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతల నీరు కలిసిపోతుంది. కానీ ఇది ప్రధానంగా నీటి రంగును ప్రాముఖ్యంగా ప్రభావితం చేయదు.
వీటినిబట్టి చూస్తే పసిఫిక్ మహాసముద్రం నీటి గాఢ నీలం రంగు ప్రధానంగా లోతు, శుభ్రత, కాంతి విభజన, సూక్ష్మజీవుల కొరత కారణంగా కనిపిస్తుంది.
2. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం రంగు: అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం ఎప్పుడూ ఒకే రంగులో ఉండదు. దీని రంగు నీలం నుంచి ఆకుపచ్చ, పసుపు, గోధుమ లేదా ఎరుపు రంగుల వరకు మారుతుంది. సాధారణంగా నీలం రంగులో కనిపించినప్పటికీ నీటిలో ఉండే ఆల్గే, వృక్షజాలం (ఫైటోప్లాంక్టన్) వల్ల ఆకుపచ్చగా, కొన్నిసార్లు పసుపు లేదా గోధుమ రంగుల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ రంగులు మారడానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలు ఇవి:
ఫైటోప్లాంక్టన్: అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ముఖ్యంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ తూర్పు తీరంలో ఫైటోప్లాంక్టన్ అధికంగా ఉన్నప్పుడు నీరు ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తుంది.
సూర్యరశ్మి: ఫైటోప్లాంక్టన్ మొక్కల మాదిరిగానే కాంతిని గ్రహించి, కిరణజన్య సంయోగక్రియ చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో అవి నీలి, ఎరుపు కాంతిని గ్రహించి, పచ్చని కాంతిని వెదజల్లడం వల్ల నీరు ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తుంది.
ఇతర కణాలు: నీటిలో తేలియాడే ఇతర సూక్ష్మజీవులు, కణాలు కూడా రంగుపై ప్రభావం చూపించగలవు.
ఈ కారణాల వల్ల అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం రంగు ముఖ్యంగా మహాసముద్రం నిర్దిష్ట ప్రాంతాన్ని బట్టి నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది.
|అంశం
|పసిఫిక్ సముద్రం
|అట్లాంటిక్ సముద్రం
|రంగు
|గాఢ నీలం
|నీలం నుంచి ఆకుపచ్చ, కొన్నిసార్లు పసుపు లేదా గోధుమ రంగులు
|ఫైటోప్లాంక్టన్
|తక్కువ
|ఎక్కువ
|నీటి లోతు
|ఎక్కువ లోతు, శుభ్రమైన నీరు
|తక్కువ లోతు, మట్టి, మినరల్స్ కలిసిన నీరు
|కాంతి శోషణ, వ్యాప్తి
|ఎరుపు కాంతి శోషణ, నీలం రంగు కాంతి వ్యాప్తి
|అనేక రసాయనాలు, జీవుల వల్ల రంగులో తేడాలు
ఈ భిన్నతలు ముఖ్యంగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీటి స్పష్టత ఎక్కువగా ఉండటంతో గాఢ నీలం రంగును కలిగి ఉంటే, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో పరిమిత స్థలాల్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులు, మట్టి, ఖనిజాలు రంగు భేదానికి కారణం అవుతాయి.