WhatsApp Guest Chat: వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెడుతూ యూజర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ఈసారి వాట్సాప్ తన వినియోగదారులు కాని వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూర్చే ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. వాస్తవానికి వాట్సాప్లో మెసెజ్ పంపించాలంటే అందుకోసం కచ్చితంగా వాట్సాప్ అకౌంట్ ఉండాలి. కానీ ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఉండేందుకు వాట్సాప్ కసరత్తు చేస్తోంది. వాట్సాప్ అకౌంట్ లేని వ్యక్తులతో సైతం వాట్సాప్ చాట్ చేయగల 'గెస్ట్ చాట్' ఫీచర్పై పనిచేస్తోంది. ఈ ఫీచర్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
ఈ ఫీచర్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని WaBetaInfo అందించింది. ఇది వాట్సాప్ రాబోయే ఫీచర్ల గురించి సమాచారాన్ని అందించే వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ కొత్త ఫీచర్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ 2.25.22.13లో అందుబాటులో ఉంటుంది. వాట్సాప్ ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ను డెవలప్ చేస్తోంది. మరికొన్ని రోజుల్లో దీన్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.22.13: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 4, 2025
WhatsApp is working on a feature that lets users communicate with people who don't have an account, and it will be available in a future update!https://t.co/M7822jYFZB pic.twitter.com/tGI6jWUqFO
వాట్సాప్లో గెస్ట్ చాట్ ఫీచర్: వాట్సాప్ ఈ కొత్త ఫీచర్ పేరు "గెస్ట్ చాట్". ఈ ఫీచర్ ద్వారా మీరు వాట్సాప్లో లేని వారితో చాట్ చేయాలనుకుంటే మీరు అతడికి ఆహ్వానం పంపించాలి. ఆ తర్వాత ఈ గెస్ట్ ఫీచర్ సహాయంతో ఆ వ్యక్తి వాట్సాప్ను ఇన్స్టాల్ చేయకుండానే మీతో చాట్ చేయగలడు. దీనితో పాటు ఇన్వైటెడ్ వ్యక్తి వాట్సాప్ వెబ్ వంటి సురక్షితమైన వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా కూడా ఆ చాట్లను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు.
నివేదిక ప్రకారం వాట్సాప్ ఈ అప్కమింగ్ ఫీచర్ గెస్ట్ ఫీచర్లో చేసే చాట్లు కూడా పూర్తిగా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్ట్ అవుతాయి. అంటే పంపినవారు, రిసీవర్ కాకుండా మూడవ వ్యక్తి ఎవరూ గెస్ట్ యూజర్ల చాట్లను చూడలేరు. ఎందుకంటే ఈ గెస్ట్ ఫీచర్ను పూర్తిగా వాట్సాప్ సొంత ఇంటర్నల్ ఎకోసిస్టమ్ నిర్వహిస్తుంది.
గెస్ట్ చాట్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?:
- ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత గెస్ట్ చాట్ను ప్రారంభించేందుకు వాట్సాప్ వినియోగదారులు ముందుగా వాట్సాప్ యూజర్ కాని వారికి ఆహ్వానం పంపాలి. యూజర్లు ఈ లింక్ను టెక్స్ట్ మెసేజ్, ఇమెయిల్ లేదా ఏదైనా ఇతర సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా పంపించవచ్చు.
- ఆ తర్వాత రిసీవర్కు డైరెక్ట్ లింక్ సెండ్ అవుతుంది.
- రిసీవర్ ఆ ఇన్వైట్ లింక్ను ఓపెన్ చేయడం ద్వారా ఈ గెస్ట్ ఫీచర్ లింక్ను జనరేట్ చేసిన వాట్సాప్ యూజర్తో చాట్ చేయగలడు.
రెగ్యులర్ చాట్స్ వంటి ఫీచర్లన్నీ ఉండవు!: అయితే గెస్ట్ చాట్లో రెగ్యులర్ చాట్స్లో ఉండే అన్ని ఫీచర్లూ ఉండవు. అవేంటంటే..?
- గెస్ట్ చాట్లో ఫొటోలు, వీడియోలు, GIFలు వంటి మీడియా ఫైల్లను వీరు షేర్ చేయలేరు.
- వాయిస్ అండ్ వీడియో మెసెజ్లను పంపించే సౌకర్యం ఉండదు.
- దీంతోపాటు ఈ చాట్లో యూజర్లు వాయిస్ లేదా వీడియో కాల్స్ చేయలేరు.
- గెస్ట్ చాట్ వన్-టు-వన్ ప్రాతిపదికన మాత్రమే పని చేస్తుంది. ఈ కారణంగా దీనిలో గ్రూప్ చాటింగ్ కూడా సాధ్యం కాదు.