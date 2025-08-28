Whatsapp Writing Help: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెడుతూ యూజర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో కొత్త AI ఫీచర్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు బుధవారం (ఆగస్టు 27) ప్రకటించింది. ఇది వినియోగదారులు తమ సంభాషణల టోన్ను సవరించడానికి, తిరిగి రాయడానికి లేదా ఎడిట్ చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ పేరు 'రైటింగ్ హెల్ప్'.
ఇది వాట్సాప్లో ఎవరికైనా మెసెజ్ను పంపే ముందు గ్రామర్ను సరిచేసేందుకు, మెసెజ్లలో పదప్రయోగం సరిగా ఉండేందుకు, అవసరమైతే టోన్ను మార్చడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అంటే దీని సహాయంతో రైటింగ్ స్టైల్ను మెరుగుపరచుకుని మీ కమ్యూనికేషన్లను మరింత ప్రొఫెషనల్గా, హాస్యభరితంగా చేసుకోవచ్చన్నమాట.
ఈ ఫీచర్ మెటా ప్రైవేట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది. ఇది మీ వాట్సాప్లోని ఒరిజినల్ మెసెజ్లను, ప్రతిపాదిత రివిజన్స్ను చూడకుండానే AI-జనరేటెడ్ కామెంట్స్ను అందిస్తుంది. దీనర్థం ఈ ఫీచర్ మీ ప్రైవసీకి ఎటువంటి భంగం కలిగించదు. మీరు దీన్ని ఉపయోగించినప్పటికీ మీ మెసెజ్లు ప్రైవేట్గా చాలా సెక్యూర్గానే ఉంటాయి.