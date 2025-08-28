ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​లో 'రైటింగ్ హెల్ప్'- మీ రైటింగ్​ స్టైల్​ను మెరుగుపరచుకోండిలా! - WHATSAPP WRITING HELP

వాట్సాప్​లో కొత్త ఏఐ ఫీచర్​- ఇప్పుడు మీ చాటింగ్ మరింత ప్రొఫెషనల్, ఫన్నీగా!

Get the Tone of Your Message Right with Private Writing Help
Get the Tone of Your Message Right with Private Writing Help (Photo Credit- Whatsapp Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 3:41 PM IST

1 Min Read

Whatsapp Writing Help: ప్రముఖ ఇన్​స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెడుతూ యూజర్లను మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో కొత్త AI ఫీచర్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు బుధవారం (ఆగస్టు 27) ప్రకటించింది. ఇది వినియోగదారులు తమ సంభాషణల టోన్‌ను సవరించడానికి, తిరిగి రాయడానికి లేదా ఎడిట్ చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ ఫీచర్​ పేరు 'రైటింగ్ హెల్ప్'.

ఇది వాట్సాప్​లో ఎవరికైనా మెసెజ్​ను పంపే ముందు గ్రామర్​ను సరిచేసేందుకు, మెసెజ్​లలో పదప్రయోగం సరిగా ఉండేందుకు, అవసరమైతే టోన్‌ను మార్చడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అంటే దీని సహాయంతో రైటింగ్ స్టైల్​ను మెరుగుపరచుకుని మీ కమ్యూనికేషన్​లను మరింత ప్రొఫెషనల్‌గా, హాస్యభరితంగా చేసుకోవచ్చన్నమాట.

ఈ ఫీచర్​ మెటా ప్రైవేట్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది. ఇది మీ వాట్సాప్​లోని ఒరిజినల్ మెసెజ్​లను, ప్రతిపాదిత రివిజన్స్​ను చూడకుండానే AI-జనరేటెడ్ కామెంట్స్​ను అందిస్తుంది. దీనర్థం ఈ ఫీచర్​ మీ ప్రైవసీకి ఎటువంటి భంగం కలిగించదు. మీరు దీన్ని ఉపయోగించినప్పటికీ మీ మెసెజ్​లు ప్రైవేట్​గా చాలా సెక్యూర్​గానే ఉంటాయి.

