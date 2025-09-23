ETV Bharat / technology

Hyderabad: వాట్సాప్ వినియోగదారులకు క్రేజ్ అప్డేట్. మల్టిపుల్ గ్రూప్స్​ నుంచి వచ్చే కంటిన్యూస్ నోటిఫికేషన్లతో మీకు చిరాకు పుడుతుందా? అయితే త్వరలోనే అటువంటి అన్​వాంటెడ్ మెసెజ్​లన్నింటినీ ఒకేసారి మ్యూట్ చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. గ్రూప్ చాట్‌లపై వినియోగదారులకు మరింత నియంత్రణనిచ్చే ఈ తరహా కొత్త ఫీచర్​పై వాట్సాప్ పనిచేస్తోంది.

ఇది వినియోగదారులను "@everyone" ప్రస్తావనలను మ్యూట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే గ్రూప్‌లోని ప్రతి ఒక్కరినీ ట్యాగ్ చేసే నోటిఫికేషన్‌లను ఆఫ్ చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పదే పదే నోటిఫికేషన్‌ల ద్వారా ఇబ్బంది పడుతున్న వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

దీనిపై WABetaInfo సమాచారం అందించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం ఈ ఫీచర్​ను ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల కోసం వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.25.27.1లో గుర్తించారు. ఈ అప్డేట్‌తో నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్స్​లో "Mute @everyone" అనే కొత్త ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇది డిఫాల్ట్‌గా ఆఫ్‌లో ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు దీన్ని మాన్యువల్‌గా ఆన్ చేసుకోవచ్చు.

వాట్సాప్​ కొత్త ఫీచర్: ఈ కొత్త ఫీచర్ వాట్సాప్​లో ఇప్పటికే ఉన్న ఫీచర్‌కు పూర్తి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక గ్రూప్‌లోని ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరినీ ఒకేసారి మెన్షన్ చేసేందుకు అనుమతిస్తుంది. ప్రస్తుతం '@everyone' అని టైప్ చేసి పంపించడం ద్వారా గ్రూప్​లోని అందరినీ మెన్షన్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ఫీచర్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే నిరంతర నోటిఫికేషన్‌ల ద్వారా వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడవచ్చు.

ఇప్పటివరకు ఈ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి నిర్వాహకులు బాధ్యత వహించారు. కానీ వినియోగదారులకు వారి సొంత నోటిఫికేషన్‌లను నియంత్రించే అవకాశం లేదు. అయితే కొత్త అప్డేట్​తో వినియోగదారులు ఇప్పుడు '@everyone' ప్రస్తావనలతో సహా గ్రూప్ నోటిఫికేషన్‌లను మ్యూట్ చేయగలరు. ముఖ్యంగా వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా గ్రూప్​ను మార్చుకోగలరు. అంటే గ్రూప్​ను మ్యూట్ చేసిన తర్వాత కూడా వారు '@everyone' ప్రస్తావనలను చురుకుగా ఉంచవచ్చు లేదా వాటిని పూర్తిగా ఆపివేయవచ్చు.

అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త వాట్సాప్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలో ఉంది. అయితే గూగుల్ ప్లే బీటా ప్రోగ్రామ్‌లో పాల్గొనే టెస్టర్లకు ఇది ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. మరికొన్ని వారాల్లో టెస్టింగ్ కోసం దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

