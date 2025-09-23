వాట్సాప్లో '@everyone' మెసెజ్లను మ్యూట్ చేసే అవకాశం- ఎలాగంటే?
Published : September 23, 2025 at 8:55 PM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ వినియోగదారులకు క్రేజ్ అప్డేట్. మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ నుంచి వచ్చే కంటిన్యూస్ నోటిఫికేషన్లతో మీకు చిరాకు పుడుతుందా? అయితే త్వరలోనే అటువంటి అన్వాంటెడ్ మెసెజ్లన్నింటినీ ఒకేసారి మ్యూట్ చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. గ్రూప్ చాట్లపై వినియోగదారులకు మరింత నియంత్రణనిచ్చే ఈ తరహా కొత్త ఫీచర్పై వాట్సాప్ పనిచేస్తోంది.
ఇది వినియోగదారులను "@everyone" ప్రస్తావనలను మ్యూట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే గ్రూప్లోని ప్రతి ఒక్కరినీ ట్యాగ్ చేసే నోటిఫికేషన్లను ఆఫ్ చేసే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పదే పదే నోటిఫికేషన్ల ద్వారా ఇబ్బంది పడుతున్న వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
దీనిపై WABetaInfo సమాచారం అందించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం ఈ ఫీచర్ను ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల కోసం వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.25.27.1లో గుర్తించారు. ఈ అప్డేట్తో నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్స్లో "Mute @everyone" అనే కొత్త ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇది డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు దీన్ని మాన్యువల్గా ఆన్ చేసుకోవచ్చు.
వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్: ఈ కొత్త ఫీచర్ వాట్సాప్లో ఇప్పటికే ఉన్న ఫీచర్కు పూర్తి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక గ్రూప్లోని ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరినీ ఒకేసారి మెన్షన్ చేసేందుకు అనుమతిస్తుంది. ప్రస్తుతం '@everyone' అని టైప్ చేసి పంపించడం ద్వారా గ్రూప్లోని అందరినీ మెన్షన్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ ఫీచర్ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే నిరంతర నోటిఫికేషన్ల ద్వారా వినియోగదారులు ఇబ్బంది పడవచ్చు.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.27.1: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 22, 2025
WhatsApp is working on a feature that allows users to mute everyone mentions in group chats, and it will be available in a future update!https://t.co/YBNt8KLQvB pic.twitter.com/E38fBbyH7Y
ఇప్పటివరకు ఈ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి నిర్వాహకులు బాధ్యత వహించారు. కానీ వినియోగదారులకు వారి సొంత నోటిఫికేషన్లను నియంత్రించే అవకాశం లేదు. అయితే కొత్త అప్డేట్తో వినియోగదారులు ఇప్పుడు '@everyone' ప్రస్తావనలతో సహా గ్రూప్ నోటిఫికేషన్లను మ్యూట్ చేయగలరు. ముఖ్యంగా వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా గ్రూప్ను మార్చుకోగలరు. అంటే గ్రూప్ను మ్యూట్ చేసిన తర్వాత కూడా వారు '@everyone' ప్రస్తావనలను చురుకుగా ఉంచవచ్చు లేదా వాటిని పూర్తిగా ఆపివేయవచ్చు.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త వాట్సాప్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలో ఉంది. అయితే గూగుల్ ప్లే బీటా ప్రోగ్రామ్లో పాల్గొనే టెస్టర్లకు ఇది ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. మరికొన్ని వారాల్లో టెస్టింగ్ కోసం దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.