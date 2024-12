ETV Bharat / technology

వాట్సాప్​ నయా ఫీచర్లు అదుర్స్.. వీడియో కాల్స్​లో న్యూ ఎఫెక్ట్స్.. ఇక మనుషుల్ని గుర్తుపట్టడం కష్టమే! - WHATSAPP NEW FEATURES

Whatsapp Introduces New Calling Features ( Whatsapp )

By ETV Bharat Tech Team

Whatsapp New Features for Audio and Video Calls: వాట్సాప్ తన వినియోగదారులకు ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఫీచర్లను పరిచయం చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆడియో, వీడియో వీడియో కాలింగ్ సమయంలో మెరుగైన ఎక్స్​పీరియన్స్​ కోసం మరో నాలుగు ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది.

కంపెనీ తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ వాట్సాప్​ ద్వారా 2బిలియన్లకు పైగా కాల్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇది హాలీడేస్ సీజన్ కావడంతో యూజర్ కమ్యూనికేషన్ మరింత మెరుగుపర్చేందుకు ఈ ఫీచర్లను తీసుకొచ్చింది. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి.

వాట్సాప్​ కాలింగ్​లో కొత్త ఫీచర్లు ఇవే:

గ్రూప్​ కాల్స్​లో ఎంచుకున్న వ్యక్తులకు మాత్రమే నోటిఫికేషన్​: గతంలో వాట్సాప్​ గ్రూప్​లో ఎవరైనా వీడియో కాల్ చేసినప్పుడు.. గ్రూప్​లోని మెంబర్స్ అందరికీ ఒకేసారి నోటిఫికేషన్ వచ్చేది. అప్పుడు గ్రూప్​లోని ఎవరైనా ఆ వీడియో కాలింగ్​లో పాల్గొనే అవకాశం ఉండేది.

అయితే ఇప్పుడు వాట్సాప్ తీసుకొచ్చిన కొత్త ఫీచర్​తో గ్రూప్​ కాల్స్​లో ​పార్టిసిపెంట్స్​ను సెలెక్ట్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కల్పించింది. అంటే వీడియో కాల్ చేసే సమయంలో ఎంచుకున్న వ్యక్తులకు మాత్రమే నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. దీంతో గ్రూప్​లోని మెంబర్స్ అందరికీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. ఈ ఉద్దేశంతోనే కంపెనీ ఈ ఫీచర్​ పరిచయం చేసింది.

వీడియో కాల్స్​లో న్యూ ఎఫెక్ట్స్​: అంతేకాక వాట్సాప్ ఇప్పుడు గ్రూప్​ కాల్స్​లో మరింత ఫన్ సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన ఫీచర్​ ద్వారా కాలింగ్ సమయంలో రకరకాల ఫన్నీ టూల్స్​ ఆప్షన్​ను అందిస్తుంది. ఇది వాట్సాప్​ గ్రూప్​లో వీడియో​ కాల్స్​ మాట్లాడుతున్న సమయంలో స్నాప్, ఇన్​స్టాలో మాదిరిగా కుక్కపిల్ల చెవుల వంటి 10 కొత్త వీడియో ఫన్ ఎఫెక్ట్‌లను ఉపయోగించేందుకు సహాయం చేస్తుంది.

మెరుగైన డెస్క్‌టాప్ కాలింగ్: వాట్సాప్​ ఇప్పటికే వినియోగదారులను డెస్క్‌టాప్ యాప్‌ని ఉపయోగించి కాల్స్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు ఫీచర్‌కు మరిన్ని ఫంక్షన్‌లను జోడించింది. ఇది కాల్స్ ట్యాబ్ నుంచి నేరుగా కాల్ లింక్‌ను క్రియేట్ చేసేందుకు లేదా నంబర్‌ను డయల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.