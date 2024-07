ETV Bharat / technology

ఇంట్రస్టింగ్ : స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఛార్జింగ్ పోర్ట్ పక్కన చిన్న రంధ్రం ఎందుకు ఉంటుంది? - అసలు కారణం మీకు తెలుసా! - Small Hole In Smartphone

By ETV Bharat Telugu Team

Small Hole In Smartphone ( ETV Bharat )

Why Does Smartphone Have A Small Hole? : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో స్మార్ట్​ఫోన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ స్మార్ట్​ఫోన్లు యూజ్ చేస్తున్నారు. అయితే, స్మార్ట్​ఫోన్ వాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి అందులో ఉన్న అన్ని రకాల ఫీచర్ల గురించి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది కమ్యూనికేషన్ కోసం మాత్రమే వాడితే.. మరికొందరు మొబైల్​తోనే పనులన్నీ చక్కబెట్టేస్తుంటారు.

అలాకాకుండా.. ఎప్పుడైనా మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లో(Smartphone) వెనుక వైపు కెమెరాల మధ్యలో, ఫ్లాష్ లైట్ పక్కన, ముందు సెల్ఫీ కెమెరా పక్కన లేదా ఫోన్‌ పై వైపు ఫ్రేమ్‌లో, కింద ఛార్జింగ్‌ పోర్ట్‌ పక్కన "చిన్నపాటి రంధ్రం" ఉండటం గమనించారా? ఆ రంధ్రం ఎందుకు ఉంటుందని మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా? లేదా? అయితే, అసలు.. ఇంతకీ ఆ రంధ్రం ఎందుకు? దాంతో యూజర్​కు ఉపయోగం ఏంటి? దాని గురించి టెక్​ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మార్కెట్లోకి స్మార్ట్​ఫోన్లు విడుదలైన కొత్తలో చాలా మంది ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఒక రకమైన శబ్దం వినిపిస్తుందని.. దాని కారణంగా అవతలి వారు మాట్లాడే మాట స్పష్టంగా వినిపించడం లేదని చెప్పేవారట. అదే.. నాయిస్ డిస్ట్రబెన్స్. తర్వాతి కాలంలో ఆ సమస్య రాకుండా స్మార్టఫోన్స్​లో సరికొత్త ఫీచర్​ని రూపొందించాయి మొబైల్ కంపెనీలు. అలా నాయిస్ డిస్ట్రబెన్స్ రాకుండా ఉండడానికి స్మార్ట్​ఫోన్​లో ఏర్పాటు చేసిన ఆ ఫీచరే.. ఈ చిన్న రంధ్రం. అవును.. ఆ రంధ్రంలో మినీ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది.

మీకు మొబైల్ ఫొటోగ్రఫీ అంటే చాలా ఇష్టమా? ఈ టాప్​-7 ఫోన్లపై ఓ లుక్కేయండి!