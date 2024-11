ETV Bharat / technology

మస్క్‌కు బిగ్‌షాక్‌- 'ఎక్స్​'ను వీడి 'బ్లూ స్కై'లోకి యూజర్స్- కారణం ఇదే!

Why Users Leaving Elon Musk X ( Associated Press and X )