I'm not a robot గురించి తెలుసా? అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే! - Shocking Facts About Captcha System

Shocking Facts About I'm Not A Robot Captcha : వెబ్​సైట్స్​ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు "నేను రోబోట్​ కాదు" (I'm not a robot) అనే చెక్ బాక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సింపుల్​గా దానిపై క్లిక్ చేసి, మన పని మనం చేసుకుంటూపోతాం. అయితే ఈ చెక్​ బాక్స్​పై క్లిక్ చేస్తే, అసలు ఏం జరుగుతుందో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఒక వేళ మీకు ఈ విషయం తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం.

'ఐయామ్ నాట్ ఏ రోబోట్' అనే చెక్ బాక్స్ మామూలుది కాదు. ఇది మనం ఊహించిన దానికంటే చాలా తెలివైనది. సంక్లిష్టమైనది కూడా.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

'ఐయామ్ నాట్ ఏ రోబోట్' అనేది క్యాప్చా (CAPTCHA) అని పిలవబడే సిస్టమ్​లోని ఓ భాగం. 'ఆటోమేటెడ్ బాట్​లు, మనుషుల మధ్య తేడాను గుర్తించేందుకు ఆటోమేటిక్​గా జరిగే పబ్లిక్ టూరింగ్ టెస్ట్​' ఇది. దీని మెకానిజం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది.

హిస్టరీ చెక్ చేయడం ద్వారా!

'ఐయామ్ నాట్ ఓ రోబోట్' చెక్​బాక్స్​ను క్లిక్ చేయగానే, అది మీ గురించి ఆరా తీస్తుంది. అంటే అంతకు ముందు మీరు ఇంటర్నెట్​లో ఏమేమి చేశారో పరిశీలిస్తుంది.

కాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే, 'క్యాప్చా సిస్టమ్' అనేది మీరు ఇంటర్నెట్​లో ఏమేమి వెతికారో, ఏమేమి చేశారో పూర్తిగా విశ్లేషిస్తుంది. సాంకేతిక పరిభాషలో చెప్పాలంటే మీ 'డిజిటల్ ఫుట్​ప్రింట్​'ను చూస్తుంది. దీని ద్వారా ఆటోమేటెడ్ బాట్​ (bot), మనుషుల మధ్య తేడా గుర్తిస్తుంది. దీనిని కాస్త సులభంగా చెప్పాలంటే, మీరు నిజమైన వ్యక్తా, కాదా అనేది నిర్ణయించడానికి, మీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని చూస్తుంది. కనుక మీరు క్యాప్చా ఎంటర్​ చేసినా, లేదా చెక్​ బాక్స్​పై క్లిక్ చేసినా, అది క్షణాల్లో మీ ప్రవర్తనను కూడా అంచనా వేస్తుంది.

నిజం చెప్పాలంటే, ఈ క్యాప్చా సిస్టమ్ ఇంకా చాలానే చేస్తుంది. చెక్​ బాక్స్​పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే, అది మీ గురించి తనిఖీ చేయమని వెబ్​సైట్​ను ప్రేరేపిస్తుంది. వెంటనే సదరు వెబ్​సైట్ మీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని పూర్తిగా విశ్లేషిస్తుంది.