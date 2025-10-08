సైబర్ నేరగాళ్లకు ఏఐతో కళ్లెం- 'Vi Protect' తీసుకొచ్చిన వొడాఫోన్ ఐడియా
వొడాఫోన్ ఐడియా నుంచి 'Vi Protect'- ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
Published : October 8, 2025 at 9:00 PM IST
Hyderabad: దేశంలో మూడో అతిపెద్ద టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ (TSP) వీఐ సైబర్ భద్రతా రంగంలో కీలక అడుగు వేసింది. వోడాఫోన్ ఐడియా (VI) బుధవారం ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025 (IMC 2025)లో "Vi ప్రొటెక్ట్"ను ప్రారంభించింది. ఈ AI-ఆధారిత సొల్యూషన్ వినియోగదారులను స్పామ్, ఫ్రాడ్, సైబర్ దాడుల నుంచి రక్షణనందిస్తుంది.
ఇందులో రెండు కీలక సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అవి: AI ఆధారిత వాయిస్ స్పామ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్, సైబర్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్. ఈ సొల్యూషన్స్ కస్టమర్లకు రియల్-టైమ్ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తాయి. అదే సమయంలో వీఐ నెట్వర్క్, వ్యాపార కార్యకలాపాలను సైబర్ బెదిరింపుల నుంచి సురక్షితంగా ఉంచుతాయి.
Vi వాయిస్ స్పామ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: వీఐ తీసుకొచ్చిన ఈ వాయిస్ స్పామ్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ AI మోడల్లు, వెబ్ క్రాలర్లు, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్లను ఉపయోగించి స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్ను రియల్-టైమ్లో గుర్తించి ఫ్లాగ్ చేస్తుంది. అనుమానాస్పద నంబర్ నుంచి వీఐ వినియోగదారునికి కాల్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్పై 'Suspected Spam' అలెర్ట్ కన్పిస్తుంది.
థర్డ్-పార్టీ కాలర్ ID యాప్ల మాదిరిగా కాకుండా ఈ ఫీచర్ నేరుగా వీఐ నెట్వర్క్లో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. అదనంగా ఈ సిస్టమ్ మోసపూరిత టెక్స్ట్ సందేశాలనూ గుర్తిస్తుంది. అంతర్జాతీయ కాల్ల కోసం ఇంటర్నేషనల్ కాలింగ్ డిస్ప్లే ఫీచర్ను అందిస్తుంది. తద్వారా ఇది నిజమైన అంతర్జాతీయ కాల్లను సులభంగా గుర్తించేలా చేస్తుంది. వీఐ DNS, SMS, వాయిస్ గేట్వేలలో ఇంటిగ్రేట్ అయిన ఈ AI ఆధారిత బెదిరింపు విశ్లేషణ వ్యవస్థ ముప్పు నమూనాలను విశ్లేషిస్తుంది.
Vi సైబర్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్: "వీఐ ప్రొటెక్ట్" కింద కంపెనీ తన కోర్ నెట్వర్క్, వ్యాపార కార్యకలాపాలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఈ AI-ఆధారిత సైబర్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది. ఈ వ్యవస్థ ఏజెంటిక్, జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇవి సైబర్ బెదిరింపులను కేవలం ఒక గంటలోపే గుర్తించి న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి.
ఈ సిస్టమ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్లను తగ్గిస్తుందని వీఐ పేర్కొంది. ఇది ఐదు దశల మల్టీ-లేయర్డ్ డిఫెన్స్ మెకానిజంను కలిగి ఉంది. అవి: అనోమలీ డిటెక్షన్, కాంటెక్చువలైజేషన్ అండ్ కేటగరైజేషన్, ఇంటర్ఫేస్ ఇంజిన్ ఏజెంట్, సజెస్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్, హ్యూమన్ వ్యాలిడేషన్. ఈ అధునాతన ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ను త్వరలో తన ఎంటర్ప్రైజ్ కస్టమర్లకు విస్తరించే ప్రణాళికలనూ వీఐ ప్రకటించింది.
వొడాఫోన్-ఐడియా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు: వీఐ భద్రతా వ్యవస్థ ఇప్పటివరకు 600 మిలియన్లకు పైగా స్పామ్, మోసపూరిత కాల్స్, మెసెజ్లను ఫ్లాగ్ చేసింది. కంపెనీ త్వరలో రియల్-టైమ్ URL ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇది అనుమానాస్పద లింక్లను స్కాన్ చేసి ఫిషింగ్ దాడులు, మాల్వేర్లను ఫ్లాగ్ చేస్తుంది.