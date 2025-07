ETV Bharat / technology

జోరుగా విస్తరిస్తున్న వీఐ 5G సేవలు!- ఇప్పుడు మరో 23 నగరాల్లో- మన విశాఖలో కూడా! - VODAFONE IDEA 5G

Vodafone Idea Expands 5G Coverage To 23 More Cities Across India ( Photo Credit- Vi )