ETV Bharat / technology

కొత్త స్కూటీ కొనాలా?- 48 గంటల్లో 1,000 బుకింగ్‌లతో ఇదే ఇప్పుడు హాట్ సెల్లర్‌!

రెండు రోజుల్లోనే 1,000 బుకింగ్స్​!- "VLF మాబ్‌స్టర్ 135" క్రేజ్ మామూలుగా లేదుగా!!

VLF Mobster 135 Scooter
VLF Mobster 135 Scooter (Photo Credit- VLF India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మార్కెట్​లో ఇటీవలే విడుదలైన "VLF మాబ్‌స్టర్ 135" స్కూటర్ కస్టమర్ల నుంచి విశేష స్పందనతో దూసుకుపోతోంది. దీని బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయిన ​48 గంటల్లోనే 1,000కి పైగా ఆర్డర్​లను సొంతం చేసుకుంది. ఈ మోడల్‌పై ఆసక్తి ఇది విడుదలైన క్షణం నుంచే స్పష్టంగా కనిపించింది.

భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ మోడల్ శక్తివంతమైన పనితీరును, స్మార్ట్ డిజైన్‌తో ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని అందిస్తుంది. ఈ మోడల్ మార్కెట్లోకి రావడంతో పోటీదారులలో కూడా ఆసక్తి పెరిగింది. వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఈ స్కూటర్‌ను పండుగ సీజన్‌లో హాట్ సెల్లర్‌గా పరిగణిస్తున్నారు.

రూ. 1.30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ స్కూటర్ ధర పరంగానే కాకుండా, దాని డిజైన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీచర్లతో కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. కానీ ఈ ధర కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత ధర రూ.1.38 లక్షలకు పెరుగుతుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. అంటే ఇప్పుడు బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను లభిస్తాయి.

ఈ స్కూటర్ ప్రత్యేకతలలో మరొకటి దాని తయారీ పద్ధతి. స్కూటర్‌కు అవసరమైన వరకు మాత్రమే విడి భాగాలను నేరుగా విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుని మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్‌లోని కంపెనీ సొంత ప్లాంట్‌లో అసెంబుల్ చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ భారతీయ రోడ్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. డిజైన్ విషయానికి వస్తే ఇటలీకి చెందిన అలెశాండ్రో టార్టారిని దీనికి ప్రత్యేక టచ్ ఇచ్చారు. ఆయన రూపొందించిన ఈ మోడల్‌ను అడ్వెంచర్, స్ట్రీట్ ఫైటర్ బైక్ మధ్య హైబ్రిడ్‌గా అభివర్ణించారు. దీని అర్థం దీని డిజైన్ స్పోర్టి కాన్ఫిడెన్స్, అడ్వెంచరస్ స్టైల్‌ను అందిస్తుంది.

పెర్ఫార్మెన్స్: పనితీరు పరంగా ఈ "VLF 135" సాధారణ స్కూటర్లకు కొత్త సవాలును విసిరింది. ఇది 125cc స్కూటర్ల కంటే శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అంతే కాదు ఇది యువతలోనూ కొత్త ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. పవర్, స్టైల్, టెక్నాలజీని మిళితం చేసే ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు.

ఇంజిన్: దీని ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇది 125cc లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ గరిష్ఠంగా 12.1 bhp పవర్, 11.7 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పనితీరు పరంగా ఇది సాధారణ స్కూటర్‌ల నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది. గరిష్ఠంగా 105 kmph వేగం వరకు సజావుగా నడుస్తుంది. దీనికి 5-అంగుళాల TFT డిస్​ప్లే, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఇల్యూమినేటెడ్ స్విచ్ గేర్లు, ఆటో స్టార్ట్/స్టాప్ సౌకర్యం ఉన్నాయి.

ఇక మైలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ స్కూటర్ 46 kmph మైలేజీని ఇస్తుంది. 8 లీటర్ల ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే సుదూర ప్రయాణాలకు ఇది అనువుగా ఉంటుంది. దీని సస్పెన్షన్ వ్యవస్థలో మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుక భాగంలో గ్యాస్-చార్జ్డ్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లను అమర్చడం వల్ల ఇది రైడింగ్ అనుభవాన్ని మరింత స్థిరంగా, సౌకర్యవంతంగా చేస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

VLF MOBSTER 135 SCOOTER INDIAVLF MOBSTER 135 SCOOTER PRICEVLF MOBSTER 135 SCOOTER BOOKINGSVLF MOBSTER 135 SCOOTER SPECSVLF MOBSTER 135 SCOOTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.